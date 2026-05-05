ΟΦΗ: Μετά το Κύπελλο βάζει «πλώρη» για το νέο γήπεδο - Η πιθανή τοποθεσία

Ο ΟΦΗ μετά από 39 χρόνια κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη σε ένα επεισοδιακό τελικό στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου, επικράτησε 3-2 του «Δικεφάλου» και κατέκτησε για δεύτερη φορά το τρόπαιο μετά το 1987.

Παράλληλα οι «Κρητικοί» εξασφάλισαν το ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν, είτε στο Europa είτε στο Conference League και θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους, από τα playoffs της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Και τώρα... νέο γήπεδο

Ο ΟΦΗ με τη συμμετοχή του στα ευρωπαϊκά «σαλόνια» εξασφάλισε χρήματα που δίνουν την ευκαιρία να ξεκινήσει ο σχεδιασμός για το νέο γήπεδό του.

Όπως αποκάλυψε το «cretalive.gr» ο Ηλίας Πουρσανίδης, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, συνατήθηκε με τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, με σκοπό να βρεθεί η τοποθεσία που θα χτιστεί το νέο γήπεδο.

Η περιοχή

Συγκεκριμένα, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά μια έκταση περίπου 75 στρεμμάτων μοιάζει να είναι η πρώτη επιλογή του δημάρχου.

Στην εν λόγω περιοχή, το 85% του χώρου είναι περιουσιακό στοιχείο του δήμου, ενώ το υπόλοιπο 15% βρίσκεται σε διαδικασία απαλλοτροίωσης, με τα γραφειοκρατικά ζητήματα να έχουν λυθεί.

Επιπλέον, η περιοχή αυτή συνδέεται με τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης, άρα είναι εύκολα προσβάσιμη. Μάλιστα δίπλα υπάρχει ένα οικόπεδο το οποίο θα μπορούσε να χτιστεί και να αποτελέσει βοηθητικό χώρο του γηπέδου.

Μένει να δούμε έαν προκύψουν πολεοδομικά ζητήματα ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες. εφόσον συμφωνηθεί και από τις δυο πλευρές.