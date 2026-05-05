Νέο γήπεδο ΟΦΗ: εδώ το όνειρο θα γίνει πραγματικότητα! (φωτογραφίες)

Η εποποιία του ΟΦΗ με την κατάκτηση του κυπέλλου και την εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή πορεία δεν δημιουργεί μόνο συνθήκες ανύψωσης του μεγαλύτερου σωματείου της Κρήτης αλλά φέρνει και πιο κοντά το μεγάλο όνειρο της ομάδας για να αποκτήσει ένα σύγχρονο γήπεδο! Ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός που έχει δει πάρα πολύ ζεστά το θέμα πραγματοποίησε ήδη την πρώτη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ Ηλία Πουρσανίδη, όπου και αποκάλυψε τις πρώτες του σκέψεις στη διοίκηση της ομάδας, για το που βλέπει πως μπορεί να δημιουργηθεί το νέο σπίτι της ομάδας.

