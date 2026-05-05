Καθυστερεί να ανοίξει το Φαράγγι της Σαμαριάς: Αντιδρά η τοπική κοινωνία - Τι λέει ο Λέκκας

Στο επίκεντρο έντασης βρίσκεται το Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας του έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις.



Η απόφαση να μην ανοίξει το φαράγγι την 1η Μαΐου, έχει θορυβήσει ιδιαιτέρως τους κατοίκους της Αγίας Ρουμέλης, οι οποίοι εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για τις επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.



Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών σημειώνουν ότι ο Εθνικός Δρυμός θα έπρεπε να έχει ανοίξει από τις 15 Απριλίου – από τη νότια είσοδο – και από την Πρωτομαγιά από τη βόρεια και κάνουν λόγο για «ολιγωρία των υπευθύνων να ξεκινήσουν έγκαιρα τον καθαρισμό και την αποκατάσταση των ζημιών».

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής –υπάγεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, ανέφερε πως ο λόγος που η λειτουργία του φαραγγιού μετατέθηκε για αργότερα εντός του Μαΐου (όπως όλα δείχνουν μετά τις 15 Μαΐου) είναι πως πρέπει να πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης μέσα στο φαράγγι, να ακολουθήσουν οι αυτοψίες του καθηγητή φυσικών καταστροφών, Ευθύμιου Λέκκα, αλλά και της ΕΑΓΜΕ (Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών) και έπειτα να δοθεί το «πράσινο φως».

Μιλώντας στο CRETA24.gr, o κ. Λέκκας τονίζει ότι ο λόγος της καθυστέρησης δεν είναι άλλος από τη διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών. «Είχαμε έναν έντονο χειμώνα που έκανε πολλές ζημιές μέσα στο φαράγγι. Σημειώθηκαν κατολισθήσεις και ροές εδαφών ενώ και το ύψος των νερών του ποταμού – λίγο πριν το σημείο «Πόρτες» – έφτανε τα 2-3 μέτρα μέχρι πριν από λίγες ημέρες!».



Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος βρέθηκε στην Κρήτη και επιχείρησε να επισκεφθεί και το Φαράγγι της Σαμαριάς για να κάνει αυτοψία. «Ήταν αδύνατο να εισέλθουμε. Και εμείς και τα συνεργεία γιατί έριχνε χαλάζι επί μιάμιση ώρα» επισημαίνει, εξηγώντας ότι ενημέρωσε και το Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδρίαζε την ημέρα που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Τα συνεργεία αποκατάστασης και σταθεροποίησης έχουν πλέον εισέλθει στο Φαράγγι και κάνουν εργασίες, ενώ ο κ. Λέκκας αναμένεται να βρεθεί εκ νέου στην Κρήτη πιθανότατα την Πέμπτη 14 Μάϊου προκειμένου να διαπιστώσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του την κατάσταση και να δώσει το «πράσινο φως» για το άνοιγμα του φαραγγιού.

«Αν δεν είναι έτοιμο και αν δεν είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια των επισκεπτών δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει το Φαράγγι της Σαμαράς. Δεν πρόκειται να το ρισκάρουμε», τονίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, μιλώντας επίσης στο CRETA24.

