Τον κουβαλούσαν στα χέρια 2 ώρες – Συγκλονιστική διάσωση τραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς

Μάχη με τον χρόνο και τις δυνάμεις τους έδωσαν διασώστες στο φαράγγι της Σαμαριάς, σε μια επιχείρηση διάσωσης που έμοιαζε βγαλμένη από ταινία. Ένας τραυματίας, ακινητοποιημένος και ανήμπορος να περπατήσει, μεταφέρθηκε στα χέρια για δύο ολόκληρες ώρες. Η κινηματογραφική αυτή διάσωση κατέληξε με τον 60χρονο τραυματία ασφαλή, αλλά και με τους διασώστες εξαντλημένους, χαμογελώντας όμως με ανακούφιση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η επιχείρηση διάσωσης του 60χρονου άνδρα, που έπεσε και χτύπησε εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς στα Χανιά ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου,

Τον 60χρονο παρέλαβε ελικόπτερο από το ελικοδρόμιο του δρυμού και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με κατάγματα στα πλευρά και κακώσεις στο θώρακα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι εργαζόμενοι στον δρυμό χρειάστηκε να τον μεταφέρουν στα χέρια, για δύο ώρες και να διανύσουν επτά χιλιόμετρα με τον τραυματία και την φιάλη οξυγόνου, ώστε να προσεγγίσουν το ελικοδρόμιο από το 4,5 χλμ όπου συνέβη το ατύχημα.

Έντεκα άτομα του προσωπικού του δρυμού -ανάμεσά τους δύο γιατροί- και ένας πυροσβέστης από την Αγία Ρουμέλη ανέλαβαν τη μεταφορά του τραυματία -όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ο οποίος είναι γνωστός περιπατητής και μάλιστα ανήκε στην ομάδα του ορειβατικού συλλόγου που εντόπισαν τον περασμένο χειμώνα τον αγνοούμενο Γερμανό.

Ευτυχώς η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος χάρη και στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο Φαράγγι βρέθηκαν 10 πυροσβέστες από την 3η ΕΜΑΚ και την 19η ΕΜΟΔΕ καθώς και υπάλληλοι από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης ενώ ζητήθηκε η συνδρομή ελικοπτέρου λόγω της κατάστασης του 60χρονου για τη μεταφορά του.

Δείτε φωτογραφίες:

