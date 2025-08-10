Χανιά: Διασωληνωμένο αλλά σε σταθερή κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε από μπαλκόνι

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στην περιοχή Γεράνι του Δήμου Πλατανιά, στα Χανιά, όταν ένα κοριτσάκι μόλις 14 μηνών έπεσε από μπαλκόνι.



Το κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο, στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ Στέλιο Κτενιαδάκη.



Το παιδί έφερε πολλαπλά τραύματα, καθώς υπέστη σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα, από την πτώση, με τους γιατρούς του νοσοκομείου να το υποβάλλουν διαρκώς σε εξετάσεις για να γνωρίζουν πλήρως την κατάσταση της υγείας του, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα neakriti.gr.



Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων μετά την πτώση, όπου σταθεροποιήθηκε και διασωληνώθηκε από τους γιατρούς, ενώ στη συνέχεια διακομίσθηκε στο ΠΑΓΝΗ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.



Η μητέρα του παιδιού, ηλικίας 17 ετών, συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο αλλά σύμφωνα με πληροφορίες αφέθηκε ελεύθερη προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό του παιδιού της.