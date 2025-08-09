Χανιά: Μάχη με τον χρόνο δίνει το «αγγελούδι» ενός έτους – Διασωληνωμένο στη ΜΕΘ μετά τη φρικτή πτώση

Την ώρα που η τοπική κοινωνία των Χανίων παραμένει συγκλονισμένη από τον σοβαρό τραυματισμό ενός βρέφους μόλις ενός έτους που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι- κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- οι γιατροί καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το κρατήσουν στη ζωή καθώς φέρει βαριές κακώσεις σε κεφάλι και σώμα.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στο Γεράνι του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά. Το κοριτσάκι διέμενε μαζί με την ανήλικη μητέρα του και άλλα άτομα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο και βρέθηκε στο κενό καθώς διέφυγε της προσοχής της μητέρας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Το παιδί μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση στα επείγοντα του Νοσοκομείου Χανίων, ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), λόγω της σοβαρότητας των τραυματισμών του.

Το περιστατικό ανέλαβε παιδοχειρουργός/νευροχειρουργός του νοσοκομείου. Το μικρό αγγελούδι υπεβλήθη σε αξονική τομογραφία και λόγω των τραυμάτων του διασωληνώθηκε με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν εξαιρετικά κρίσιμη την κατάστασή του καθώς φέρει βαριές κακώσεις σε κεφάλι και σώμα.

Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού για έκθεση σε κίνδυνο, ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα, προκειμένου να μεταβεί στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.