Δύο επιχειρήσεις διάσωσης πεζοπόρων που έπεσαν σε χαράδρες στη Νέδα και τη Σαμοθράκη

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στη Νέδα Ηλείας βρίσκεται σε εξέλιξη για πεζοπόρο που έπεσε στο κενό ενώ έκανε πεζοπορία κοντά στον ποταμό.



Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο πεζοπόρος γλίστρησε από μονοπάτι κοντά στους καταρράκτες και έπεσε σε γκρεμό βάθους 5 μέτρων.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει χτυπήσει στο κεφάλι αλλά διατηρεί τις αισθήσεις του.



Στην επιχείρηση επιχείρηση διάσωσης εκτός από άνδρες της Πυροσβεστικής συμμετέχουν και εθελοντές που γνωρίζουν την περιοχή.

Σοβαρός τραυματισμός στη Σαμοθράκη



Την ίδια ώρα, παρόμοιο περιστατικό, σημειώθηκε και στη Σαμοθράκη, συγκεκριμένα στην περιοχή Γριά Βάθρα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα e-evros.gr το θύμα ήταν ένας άνδρας, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από πτώση. Χρειάστηκε η επέμβαση έμπειρων ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να ανασυρθεί ο άνδρας από το δύσβατο σημείο της πτώσης του και βέβαια η συμμετοχή του ΕΚΑΒ που του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, μέχρι τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.



