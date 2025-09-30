Λάρισα: Χρυσοθήρας εγκλωβίστηκε σε σπηλιά ενώ κυνηγούσε «θησαυρό» - Μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στον δρόμο από τους Γόννους του Δήμου Τεμπών στη Λάρισα, με τον εγκλωβισμό ενός χρυσοθήρα σε σπηλιά 22 μέτρων, και επακόλουθη επιχείρηση της ΕΜΑΚ.

Πρόκειται για τέσσερα άτομα, χρυσοθήρες, που επιχειρούσαν να εντοπίσουν λίρες στην εν λόγω σπηλιά, αλλά ένα ατύχημα τους ανάγκασε να καλέσουν τις Αρχές για βοήθεια μέσω του 112. Ένας από τους τέσσερις άνδρες εγκλωβίστηκε στη Σπηλιά, στη διάρκεια της κατάβασής του για το «κυνήγι του θησαυρού».

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr ο συνεργός του παρέμεινε στο σημείο και ειδοποίησε αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενώ οι άλλοι δύο απομακρύνθηκαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές που εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό.

Άνδρες της ΕΜΑΚ επιχειρούν αυτή την ώρα προσπαθώντας να απεγκλωβίσουν τον άνδρα που εγκλωβίστηκε στη σπηλιά, ενώ πληροφορίες θέλουν έχει χάσει τις αισθήσεις του.