Φωκίδα: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τριών περιπατητών στη Γκιώνα - Εντοπίστηκαν σώοι

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου στο Πυροσβεστικό Σώμα, όταν ζητήθηκε βοήθεια για τον εντοπισμό τριών περιπατητών που είχαν χαθεί στην περιοχή του όρους Γκιώνα στη Φωκίδα.

Αμέσως στήθηκε μεγάλη επιχείρηση με τη συνδρομή 14 πυροσβεστών και τριών οχημάτων από την Π.Υ. Άμφισσας και το Π.Κ. Λιδωρικίου, ενώ συμμετείχε και η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ.

Το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκαν οι δύο πρώτοι περιπατητές, με τον έναν να είναι τραυματισμένος σε δυσπρόσιτο σημείο. Οι έρευνες συνεχίστηκαν μέσα στη νύχτα για τον εντοπισμό του τρίτου ατόμου, το οποίο τελικά βρέθηκε σήμερα Δευτέρα, καλά στην υγεία του.

Και οι τρεις μεταφέρθηκαν αρχικά σε ασφαλές σημείο, ενώ στη συνέχεια ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο αεροδρόμιο της Λαμίας. Από εκεί, ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Κατά τις απογευματινές ώρες χθες, Κυριακή, 07 Σεπτεμβρίου 2025 ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για αναζήτηση τριών (3) περιπατητών στην περιοχή του όρους Γκιώνα Φωκίδας.

Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 14 πυροσβέστες με τρία (3) οχήματα από την Π.Υ. Άμφισσας και το Π.Κ. Λιδωρικίου, καθώς και η Ο.Ο.Ε.Δ. της 7ης ΕΜΑΚ.

Κατά τις βραδινές ώρες χθες Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν σε δυσπρόσιτο σημείο οι δύο (2) περιπατητές, εκ των οποίων ο ένας (1) τραυματίας, ενώ συνεχίστηκε η αναζήτηση για τον εντοπισμό του τρίτου ατόμου. Σήμερα Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025, εντοπίστηκε και το τρίτο άτομο καλά στην υγεία του και όλοι τους μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια, ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέλαβε τους τρείς (3) περιπατητές και τους μετέφερε στο αεροδρόμιο της Λαμίας. Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. και διακομίστηκε στο Γ.Ν. Λαμίας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα, 08 Σεπτεμβρίου 2025.»