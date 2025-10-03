Ελλάδα Λάρισα Λίρα ΕΜΑΚ σπηλιά Local News

Λάρισα:Παραδόθηκαν οι χρυσοθήρες που έψαχναν λίρες με τον 53χρονο που βρήκε τραγικό θάνατο σε σπηλιά

Τα αδέλφια μαζί με έναν 77χρονο και τον άτυχο 53χρονο αναζητούσαν τουρκικά πεντόλιρα.

Φωτο: Eurokinissi
Παραδόθηκαν στην Αστυνομία τα δίδυμα αδέλφια τα οποία ήταν μαζί με τον 53χρονο που πέθανε σε σπηλιά στους Γόννους Λάρισας και αναζητούσαν τουρκικά πεντόλιρα.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου, η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου μετά από προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν, ενώ ο έτερος χρυσοθήρας, ένας 77χρονος, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Τη μοιραία ημέρα που ο 53χρονος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, οι τέσσερίς τους θα έκαναν εργασίες προκειμένου να κατέβουν περισσότερο μέσα στη σπηλιά.

Υπενθυμίζεται πως ο 53χρονος άφησε την τελευταία του πνοή όταν εγκλωβίστηκε σε βαθύ τούνελ της σπηλιάς και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του από άντρες της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.

Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς εκτιμάται πως ο 53χρονος εισέπνευσε μονοξείδιο, διοξείδιο ή μεθάνιο.

