Λάρισα: Πως το κυνήγι για χρυσές λίρες κατέληξε σε τραγωδία - Νεκρός ο 53χρονος που εγκλωβίστηκε

Τραγωδία στους Γόννους Λάρισας. Ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε αυτοσχέδια σπηλιά στην περιοχή Γόννων – Καλλιπεύκης άφησε την τελευταία του πνοή, παρά τις πολύωρες και υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών.



Ο απεγκλωβισμός ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όμως οι ελπίδες είχαν ήδη εξανεμιστεί. Γιατροί και διασώστες επιχείρησαν καρδιοπνευμονική ανάνηψη και ηλεκτροσόκ με απινιδωτή, αλλά ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος παρέμενε αναίσθητος για αρκετή ώρα μέσα στη σπηλιά, γεγονός που μείωνε δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να του χορηγήσουν οξυγόνο, δίνοντας για λίγο σημάδια ζωής. Ωστόσο, μια μικρή κατολίσθηση έκανε ακόμα πιο επικίνδυνη την επιχείρηση.



Μέσα στο στενό άνοιγμα είχε στηθεί πρόχειρο σύστημα εξαερισμού με σωληνώσεις και νάιλον, ώστε να διοχετεύεται αέρας, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα μέχρι την ανάσυρση.

Στο κυνήγι των χρυσών λιρών

Την ίδια ώρα, το μυστήριο γύρω από την υπόθεση πυκνώνει. Οι αρχές ερευνούν την παρουσία τριών ακόμη ατόμων στη σπηλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για παρέα από τον Αλμυρό Μαγνησίας που βρισκόταν στην περιοχή μέρες, πιθανόν αναζητώντας λίρες, ακολουθώντας τοπικούς θρύλους. Στο σημείο εντοπίστηκαν οχήματα τα οποία απομακρύνθηκαν με γερανό της Τροχαίας.

Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και να εντοπιστούν τα υπόλοιπα άτομα που συμμετείχαν σε αυτή την άκρως επικίνδυνη και μοιραία απόπειρα.