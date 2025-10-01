Θρήνος στην Άρτα: 28χρονη έγκυος πέθανε ξαφνικά μέσα στο Νοσοκομείο

Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία της Άρτας μετά τον ξαφνικό θάνατο μιας 28χρονης εγκυμονούσας η οποία εισήχθη εσπευσμένα στο Νοσοκομείο την Τρίτη 30/09.

Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στην Μαιευτική και ήταν η μοναδική νοσηλευόμενη της Κλινικής ενώ διένυε τους πρώτους μήνες της κυήσεώς της.

Σύμφωνα με το Epiruspost.gr, οι γιατροί της χορήγησαν την απαιτούμενη αγωγή όμως κάτω από συνθήκες που διερευνώνται η κατάστασή της νεαρής κοπέλας επιδεινώθηκε ραγδαία. Αμέσως ζητήθηκε να οδηγηθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Για ένα 24ωρο περίπου οι γιατροί έκαναν τεράστια προσπάθεια να την κρατήσουν στη ζωή όμως τελικά η νεαρή γυναίκα έχασε την μάχη την Τετάρτη 01/10.

Ο θάνατός της έχει συγκλονίσει τους πάντες. Το κλίμα στο Νοσοκομείο είναι εξαιρετικά βαρύ ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θα διενεργηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της 28χρονης.