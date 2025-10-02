Άρτα: Το χρονικό της τραγωδίας με την 28χρονη έγκυο που υπέστη αναφυλακτικό σοκ - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Στο πένθος βυθίστηκε το Πολύδροσο της Άρτας μετά την τραγική είδηση του χαμού της 28χρονης εγκύου που πέθανε μετά από αλλεργική αντίδραση από αντιβίωση. Όπως έγινε γνωστό η κοπέλα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, ενώ έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια θανάτου της. Την ίδια στιγμή αναπάντητα παραμένουν αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης, καθώς και για το εάν η γυναίκα γνώριζε αν ήταν αλλεργική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου η 28χρονη εγκυμονούσα πήγε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής του γενικού νοσοκομείου Άρτας λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής (28/9). Είχε αιμορραγία και κινδύνευε να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε, ευρισκόμενη στην έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης (στον δεύτερο μήνα).

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση αντιβιοτικού.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού, η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια σε εισαγωγή στη ΜΕΘ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών, η 28χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι πτυχές που σχετίζονται με τις συνθήκες χορήγησης της αντιβίωσης που οδήγησαν στο αλλεργικό σοκ.

Γιαννάκος: «Xάθηκαν δύο ζωές στο νοσοκομείο της Άρτας»

«Είναι σοκ, είναι τραγωδία, χάθηκαν δύο ζωές στο νοσοκομείο της Άρτας, πολλές φορές λέω καλά λόγια για τα νοσοκομεία, όμως σε αυτή την περίπτωση, δεν ξέρω τι να πω», είπε μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος.

«Πήγε με τον άντρα της στο νοσοκομείο με αιμορραγία, 1,5 μηνών το βράδυ της Κυριακής 28.09.2025. Πέθανε από αλλεργική αντίδραση. Οι γιατροί της χορήγησαν αντιβίωση, αλλά χωρίς προηγουμένως να πιστοποιήσουν αν έχει αλλεργίες. Πήγε ο αναισθησιολόγος και ο εντατικολόγος όλο το βράδυ ήταν εκεί όμως σήμερα το πρωί η γυναίκα έπαθε πολυοργανική ανεπάρκεια και ανακοπή όπου και κατέληξε», δήλωσε. «Είναι ζητήματα της ΕΔΕ και της εισαγγελικής έρευνας γιατί χάθηκαν δύο ζωές», τόνισε επίσης ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου της Άρτας

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».