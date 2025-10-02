Άρτα: Εισαγγελική παρέμβαση για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - Νομικά κινείται και η οικογένεια

Μουδιασμένη παραμένει η κοινωνία της Άρτας, αλλά και το πανελλήνιο από τον αδόκητο χαμό της 28χρονης κοπέλας, η οποία ήταν έγκυος και έσβησε στο νοσοκομείο της πόλης από αναφυλακτικό σοκ, που υπέστη μετά από τη χορήγηση αντιβιοτικού.

Η οικογένεια της 28χρονης, που ακόμη προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πώς μέσα σε λίγες ώρες η χαρά για τον επικείμενο ερχομό του νέου μέλους μετατράπηκε σε θρήνο για τον θάνατο της κοπέλας, αναζητά απαντήσεις. Καταγγέλλει ότι η διαχείριση του περιστατικού δεν ήταν η ενδεδειγμένη και προσφεύγει στη δικαιοσύνη.

Η δικηγόρος της οικογένειας, Σταματία Μάρκου, ανακοίνωσε ότι κατατίθεται μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ενώ ζητείται άμεση εκταφή για νεκροψία–νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο μεταξύ, απαντήσεις αναμένονται και από το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει διαταχθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Εισαγγελική παρέμβαση

Στο μεταξύ, κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, διέταξε η εισαγγελία Άρτας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου η 28χρονη εγκυμονούσα πήγε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής του γενικού νοσοκομείου Άρτας λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής (28/09). Είχε αιμορραγία και κινδύνευε να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε, ευρισκόμενη στην έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης (στον δεύτερο μήνα).

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση αντιβιοτικού.



Ωστόσο, κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού, η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια σε εισαγωγή στη ΜΕΘ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών, η 28χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την ίδια ώρα, η αδελφή της άτυχης γυναίκας, μιλώντας στο Star, υποστήριξε ότι ο θάνατος της εγκύου οφείλεται σε ένα τραγικό ιατρικό λάθος. Μάλιστα αποκάλυψε ότι στην αδελφή της είχε χορηγηθεί ξανά στο παρελθόν η συγκεκριμένη αντιβίωση, ωστόσο αυτή τη φορά οι γιατροί το έκαναν με λάθος τρόπο.



Συγκεκριμένα, είπε: «Της είχε ξαναχορηγηθεί πάλι αυτό το φάρμακο, τον Ιούλιο, που η αδελφή μου είχε πάλι μια αποβολή. Αλλά την πρώτη φορά χορηγήθηκε μέσα σε ορό, αυτή τη φορά της το χορήγησαν κατευθείαν ενδοφλέβια κι έφυγε μέσα σε 48 ώρες. Στη μαιευτική κλινική ήταν μόνη της με τον άνδρα της, δεν υπήρχε γιατρός και δεν ξέρω ποιος έδωσε την εντολή να της χορηγηθεί αντιβίωση». Σύμφωνα με την ίδια δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας που να δικαιολογεί τον θάνατό της. Παράλληλα, ο θείος της 28χρονης είπε στην εκπομπή πως η οικογένεια προτίθεται να κινηθεί νομικά εναντίον του γιατρού που της χορήγησε την αντιβίωση.

Τι ισχυρίζεται το ιατρικό προσωπικό

Από την πλευρά του, το προσωπικό του νοσοκομείου ανέφερε πως η 28χρονη είχε πάρει δύο φορές στο παρελθόν τη συγκεκριμένη αντιβίωση. Μία φορά για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το δόντι της κι άλλη μία τον περασμένο Ιούλιο, που είχε μια ακόμα αποβολή. Η γυναίκα, όπως λένε, υπέστη αλλεργικό σοκ, έκανε ανακοπή και μεταφέρθηκε αμέσως στη ΜΕΘ, όπου διασωληνώθηκε. Καταβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή, όμως δυστυχώς κατέληξε. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί τώρα είναι αν η αντιβίωση χορηγήθηκε σωστά και αν ήταν κάποιος μαζί με τη γυναίκα για να αντιληφθεί εγκαίρως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.