Άρτα: Σήμερα η εκταφή της 28χρονης εγκύου - Απαντήσεις ζητά η οικογένεια που κατέθεσε μήνυση

Ραγδαίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση με τον μυστηριώδη θάνατο από αναφυλαξία που υπέστη μια 28χρονη έγκυος, κατά τη νοσηλεία της στο νοσοκομείο της Άρτας.

Με εντολή του εισαγγελέα διατάχθηκε η εκταφή της 28χρονης εγκύου που έχασε τη ζωή της στο νοσοκομείο της Άρτας. Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, παρουσία ιατροδικαστή και αστυνομικών αρχών. Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, ο ιατρικός φάκελος της 28χρονης αφαιρέθηκε από το νοσοκομείο και παραδόθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας έχει καταθέσει μήνυση για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ζητώντας να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε η 28χρονη Σπυριδούλα, μητέρα ενός μικρού κοριτσιού.

Η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί το βράδυ της Κυριακής στα επείγοντα του νοσοκομείου, παρουσιάζοντας πόνους στην κοιλιά και αιμορραγία, ενδείξεις που παρέπεμπαν σε επαπειλούμενη κύηση. Οι γιατροί της χορήγησαν αντιβιοτική αγωγή, ωστόσο λίγο αργότερα υπέστη σοβαρό αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε και οι γιατροί επιχείρησαν ΚΑΡΠΑ και διασωλήνωση, όμως, παρά τις προσπάθειες, η κατάστασή της επιδεινωνόταν συνεχώς και τελικά κατέληξε.