Άρτα: Ολοκληρώθηκε νεκροτομή στην 28χρονη Σπυριδούλα - «Δολοφονήθηκε» καταγγέλλουν οι συγγενείς της

Νέα δεδομένα βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο τις τελευταίες μέρες, με την 28χρονη Σπυριδούλα να αφήνει την τελευταία της πνοή στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, το θύμα υπέστη αναφυλακτικό σοκ, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη. Σύμφωνα με έγγραφα που έγιναν γνωστά, η άτυχη έγκυος δεν έλαβε ανδρεναλίνη την κρίσιμη για την ζωή της στιγμή, αλλά κορτιζόνη.

Στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου μεταφέρθηκε η σορός της ατύχης γυναίκας μετά την εκταφή, ολοκληρώθηκε η νεκροτομή και η λήψη δειγμάτων για να γίνουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, με στόχο να διαλευκανθεί αν ο θάνατος οφείλεται σε αναφυλακτική αντίδραση από τη χορήγηση αντιβίωσης και αν η χορήγηση ανδρεναλίνης εγκαίρως θα της έσωζε την ζωή.

Η αδερφή της 28χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, υποστήριξε ότι «προκλήθηκε αναφυλακτικό σοκ, δεν έγινε έγκαιρη χορήγηση της αδρεναλίνης. Χορηγήθηκε κάποιο άλλο φάρμακο, το οποίο ουσιαστικά δεν βοήθησε πουθενά. Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί. Από αμέλεια μεν, αλλά έχει δολοφονηθεί».

Από τη μεριά του ο σύζυγος της άτυχης γυναίκας, δήλωσε: «Αδρεναλίνη ψάχνανε, γιατί ήμουν έξω από το δωμάτιο εκείνη τη στιγμή και ψάχνανε αδρεναλίνη, δεν ξέρω αν είχαν και μέσα, ψάχνανε αδρεναλίνη πάντως έξω».

Το χρονικό της τραγωδίας

H 28χρονη προσήλθε την περασμένη Κυριακή (28.09.2025) στα επείγοντα του νοσοκομείου της Άρτας με πόνους και αιμορραγία, σημάδια επαπειλούμενης κύησης. Οι γιατροί του νοσοκομείου της χορήγησαν αντιβίωση, όμως ξαφνικά υπέστη αλλεργικό σοκ.

Ο οργανισμός της κατέρρευσε, χρειάστηκε να της κάνουν ΚΑΡΠΑ και να τη διασωληνώσουν. Καθώς οι ώρες περνούσαν η κατάστασή της επιδεινωνόταν και δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τι ισχυρίζεται το ιατρικό προσωπικό

Από την πλευρά του, το προσωπικό του νοσοκομείου ανέφερε πως η 28χρονη είχε πάρει δύο φορές στο παρελθόν τη συγκεκριμένη αντιβίωση. Μία φορά για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το δόντι της κι άλλη μία τον περασμένο Ιούλιο, που είχε μια ακόμα αποβολή.

Η γυναίκα, όπως λένε, υπέστη αλλεργικό σοκ, έκανε ανακοπή και μεταφέρθηκε αμέσως στη ΜΕΘ, όπου διασωληνώθηκε. Καταβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή, όμως δυστυχώς κατέληξε. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί τώρα είναι αν η αντιβίωση χορηγήθηκε σωστά και αν ήταν κάποιος μαζί με τη γυναίκα για να αντιληφθεί εγκαίρως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Η διοίκηση του νοσοκομείου ζητά απαντήσεις για τον θάνατο της εγκύου και έτσι δόθηκε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ΕΔΕ, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια.

Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν. Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».