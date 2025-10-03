Άρτα: Το Σάββατο η εκταφή της 28χρονης εγκύου για ιατροδικαστική έρευνα

Φως στα ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί σχετικά με τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική έρευνα.

Η εισαγγελία της Άρτας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο 4 Οκτωβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκταφή της 28χρονης γυναίκας, που έχασε τη ζωή της αιφνιδίως την περασμένη Τετάρτη (1/10) μέσα στο νοσοκομείο Άρτας μετά από αδιαθεσία που ένιωσε και αιμορραγία που παρουσίασε.

Νομικά κινήθηκε η οικογένεια της 28χρονης

Η οικογένεια της νεαρής γυναίκας αναζητά απαντήσεις στις ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν τον θάνατό της. Υπενθυμίζουμε ότι είχε κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, συνοδευόμενη από αίτημα εκταφής.

Συγγενείς μιλούν ευθέως για λάθη που έγιναν στο νοσοκομείο και για απουσία γιατρού το βράδυ της Κυριακής, όταν η κοπέλα εισήχθη στην Μαιευτική Κλινική. Παράλληλα όπως αποκάλυψε η αδελφή της 28χρονης στο παρελθόν της είχε χορηγηθεί ξανά η συγκεκριμένη αντιβίωση, ωστόσο αυτή τη φορά οι γιατροί το έκαναν με λάθος τρόπο.

«Της είχε ξαναχορηγηθεί πάλι αυτό το φάρμακο, τον Ιούλιο, που η αδελφή μου είχε πάλι μια αποβολή. Αλλά την πρώτη φορά χορηγήθηκε μέσα σε ορό, αυτή τη φορά της το χορήγησαν κατευθείαν ενδοφλέβια κι έφυγε μέσα σε 48 ώρες. Στη μαιευτική κλινική ήταν μόνη της με τον άνδρα της, δεν υπήρχε γιατρός» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ότι είχε λάβει την ίδια αντιβίωση πριν από δύο μήνες επανέλαβε και ο πατέρας της άτυχης κοπέλας, αποκαλύπτοντας επίσης ότι όλα συνέβησαν όταν είχε αποβάλει στο παρελθόν και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

«Δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Σε δύο ημέρες το παιδί μου πέθανε… Αυτό… Δεν ξέρω τίποτα. Είχε ξανά κάνει αυτή την αντιβίωση, την ίδια πριν κανα δυο μήνες και τώρα αυτή τη φορά την καθάρισε….Έτσι είπαν, ότι ήταν η ίδια. Της σαπίσανε όλα τα όργανα, όλα τα όργανα. Ήταν έγκυος στο δεύτερο, σαράντα ημέρων…» είπε με τρεμάμενη φωνή ο πατέρας της 28χρονης

«Είχε κάνει πάλι, είχε χάσει ένα παιδάκι. Πριν δύο μήνες είχε αποβάλει… Όχι, τίποτα. Τώρα και μας είπαν κιόλας μπορείς να κάνεις εκατό φορές αυτό και την 101η να σε πειράξει. Δεν ξέρω τίποτα άλλο τώρα. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά», πρόσθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.