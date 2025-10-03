Άρτα: Eρωτήματα για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου - «Κακώς δεν έγινε νεκροψία» λέει ο Γαλεντέρης

Αναπάντητα τα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο της 28χρονης εγκύου που έφυγε από τη ζωή μέσα στο νοσοκομείο Άρτας μετά από αδιαθεσία που ένιωσε και αιμορραγία που παρουσίασε. Οι γιατροί εξέτασαν την κοπέλα και της χορήγησαν αντιβίωση, στην οποία ο οργανισμός της δεν αντέδρασε ομαλά καθώς υπέστη αλλεργικό σοκ. Παρά την προσπάθεια των γιατρών να την επαναφέρουν στη ζωή, η δεν τα κατάφερε.

Η οικογένεια της 28χρονης -που διένυε τον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης της- κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, συνοδευόμενη από αίτημα εκταφής.

Συγγενείς μιλούν ευθέως για λάθη που έγιναν στο νοσοκομείο και για απουσία γιατρού το βράδυ της Κυριακής, όταν η κοπέλα εισήχθη στην Μαιευτική Κλινική. Παράλληλα όπως αποκάλυψε η αδελφή της 28χρονης στο παρελθόν της είχε χορηγηθεί ξανά η συγκεκριμένη αντιβίωση, ωστόσο αυτή τη φορά οι γιατροί το έκαναν με λάθος τρόπο.

«Της είχε ξαναχορηγηθεί πάλι αυτό το φάρμακο, τον Ιούλιο, που η αδελφή μου είχε πάλι μια αποβολή. Αλλά την πρώτη φορά χορηγήθηκε μέσα σε ορό, αυτή τη φορά της το χορήγησαν κατευθείαν ενδοφλέβια κι έφυγε μέσα σε 48 ώρες. Στη μαιευτική κλινική ήταν μόνη της με τον άνδρα της, δεν υπήρχε γιατρός» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ότι είχε λάβει την ίδια αντιβίωση πριν από δύο μήνες επανέλαβε και ο πατέρας της άτυχης κοπέλας, αποκαλύπτοντας επίσης ότι όλα συνέβησαν όταν είχε αποβάλει στο παρελθόν και χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

«Δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Σε δύο ημέρες το παιδί μου πέθανε… Αυτό… Δεν ξέρω τίποτα. Είχε ξανά κάνει αυτή την αντιβίωση, την ίδια πριν κανα δυο μήνες και τώρα αυτή τη φορά την καθάρισε….Έτσι είπαν, ότι ήταν η ίδια. Της σαπίσανε όλα τα όργανα, όλα τα όργανα. Ήταν έγκυος στο δεύτερο, σαράντα ημέρων…» είπε με τρεμάμενη φωνή ο πατέρας της 28χρονης

«Είχε κάνει πάλι, είχε χάσει ένα παιδάκι. Πριν δύο μήνες είχε αποβάλει… Όχι, τίποτα. Τώρα και μας είπαν κι όλας μπορείς να κάνεις εκατό φορές αυτό και την 101η να σε πειράξει. Δεν ξέρω τίποτα άλλο τώρα. Ήταν από τα καλύτερα παιδιά», πρόσθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Γαλεντέρης: «Κακώς δεν έγινε νεκροψία»

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστό μετά τον θάνατο της 28χρονης στην Άρτα, δεν διενεργήθηκε νεκροψία–νεκροτομή διότι οι γιατροί πιστοποίησαν τον θάνατο από αναφυλακτικό σοκ. Κάτι το οποίο ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μιλώντας νωρίτερα στο ACTION24 χαρακτήρισε λανθασμένη κίνηση.

«Για να προχωρήσουμε σε νεκροτομή θα πρέπει συγγενείς να αμφισβητήσουν την αιτία θανάτου στον Εισαγγελέα. Η κοπέλα αν δεν ήταν εγκυμονούσα θα σας έλεγα ότι ναι είναι μια ξεκάθαρη αλλεργική αντίδραση στην αντιβίωση. Όμως επειδή υπάρχει το στοιχείο της εγκυμοσύνης υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί να πάρουν την μορφή της αλλεργικής αντίδρασης και τελικά να μην είναι η αιτία θανάτου η αντιβίωση πυο χορηγήθηκε. Για αυτό θα έλεγα ότι κακώς δεν έγινε η νεκροψία-νεκροτομή»

Ερωτηθείς για το αν οι γιατροί είχαν χρόνο για να αντιδράσουν ο κ Γαλεντέρης σημείωσε «μια αλλεργική αντίδραση δεν ξεκινάει απότομα, πάντα προχωράει σταδιακά από κάποια ήπια συμπτώματα και εξελίσσεται. Παρόλα αυτά υπάρχει πάντα μια αρχική συμπτωματολογία. Εκεί χτυπάει το καμπανάκι του γιατρού» επισήμανε ο ίδιος.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για ένα συχνό φαινόμενο και ότι ίσως η αναφυλαξία να συνδέεται με το γεγονός ότι η αντιβίωση δόθηκε ενδοφλέβια και όχι από το στόμα.

Στο μεταξύ, απαντήσεις αναμένονται και από το πόρισμα της ΕΔΕ που έχει διαταχθεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Τι ισχυρίζεται το ιατρικό προσωπικό

Από την πλευρά του, το προσωπικό του νοσοκομείου ανέφερε πως η 28χρονη είχε πάρει δύο φορές στο παρελθόν τη συγκεκριμένη αντιβίωση. Μία φορά για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε με το δόντι της κι άλλη μία τον περασμένο Ιούλιο, που είχε μια ακόμα αποβολή.

Η γυναίκα, όπως λένε, υπέστη αλλεργικό σοκ, έκανε ανακοπή και μεταφέρθηκε αμέσως στη ΜΕΘ, όπου διασωληνώθηκε. Καταβλήθηκαν όλες οι προσπάθειες για να κρατηθεί στη ζωή, όμως δυστυχώς κατέληξε. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί τώρα είναι αν η αντιβίωση χορηγήθηκε σωστά και αν ήταν κάποιος μαζί με τη γυναίκα για να αντιληφθεί εγκαίρως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Tο χρονικό

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου η 28χρονη εγκυμονούσα πήγε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής του γενικού νοσοκομείου Άρτας λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής (28/09). Είχε αιμορραγία και κινδύνευε να αποβάλει το έμβρυο που κυοφορούσε, ευρισκόμενη στην έκτη εβδομάδα της εγκυμοσύνης (στον δεύτερο μήνα).

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης, αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση αντιβιοτικού.



Ωστόσο, κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού, η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια σε εισαγωγή στη ΜΕΘ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών, η 28χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.