Νοσηλεύτριες στο «Αττικόν» έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη ασθενή - Έπαθε αλλεργικό επεισόδιο

Αναστάτωση προκλήθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν» το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου 2025, όταν μια νεαρή κοπέλα υπέστη αλλεργικό επεισόδιο μετά από λάθος αντιβιοτικό που της χορήγησαν νοσηλεύτριες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, η 22χρονη νοσηλευόταν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου, όταν οι δύο νοσηλεύτριες (ηλικίας 48 και 55 ετών) της χορήγησαν το λάθος αντιβιοτικό. Η κοπέλα άμεσα εμφάνισε αλλεργική αντίδραση στο φάρμακο.

Οι δύο νοσηλεύτριες, καθώς και η υπεύθυνη εφημερίας οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Εκεί, μετά την κατάθεση του πατέρα της 22χρονης, οι δύο νοσηλεύτριες συνελήφθησαν με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερες μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης.

Άμεσα έγινε παραγγελία για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 22χρονη κοπέλα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει υποστεί κάποια βλάβη στην υγεία της.