Λάρισα: Χορηγήθηκε λάθος φάρμακο σε καρκινοπαθή-Τι λέει η διοίκηση του νοσοκομείου

Σοκ προκάλεσε ένα νέο ιατρικό λάθος αυτή τη φορά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όταν νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε την Πέμπτη 16/10 ότι καρκινοπαθής που πραγματοποιούσε τη χημειοθεραπεία της έλαβε λάθος φάρμακο.

Συγκεκριμένα, η ασθενής μετέβη στο νοσοκομείο για τη θεραπεία της ωστόσο της χορηγήθηκε φάρμακο που προοριζόταν για άλλο καρκινοπαθή με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός.

Η νοσηλεύτρια αντιλήφθηκε το τραγικό λάθος στα μισά της χημειοθεραπείας καθώς είχαν αντιστραφεί τα φάρμακα στους δυο ασθενείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί που εξέτασαν τους δυο ασθενείς και ενημερώθηκαν για τα σκευάσματα εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξουν επιπλοκές στην υγεία της γυναίκας. Για παν ενδεχόμενο, η ασθενής υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις οι οποίες έδειξαν ότι είναι καλά στην υγεία της.

Διατάχθηκε ΕΔΕ από τη διεύθυνση του νοσοκομείου

Λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού, η διεύθυνση του νοσοκομείου διέταξε να διενεργηθεί αμέσως ΕΔΕ ώστε να αποκαλυφθεί ποιος και για ποιον λόγο χορήγησε το λάθος φάρμακο στη γυναίκα καθώς και το που κατέληξε το δικό της.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Σε ανακοίνωση μετά το σοβαρό περιστατικό προέβη η διεύθυνση του ΠΓΝ Λάρισας.

«Στην Ογκολογική Κλινική του ΠΓΝ Λάρισας, πριν από λίγη ώρα και κατά τη διάρκεια της χορήγησης φαρμάκου χημειοθεραπείας διαπιστώθηκε από τη νοσηλεύτρια, η οποία ήταν παρούσα, ότι της χορηγούσε λάθος σκεύασμα.

Αμέσως, σταμάτησε τη διαδικασία και ειδοποιήθηκε θεράπων ιατρός ο οποίος εξέτασε την ασθενή και διαπίστωσε ότι από το φάρμακο που της χορηγήθηκε δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο για την υγεία της. Η ασθενής παραμένει στην κλινική και συνεχίζεται η θεραπεία της. Έχει διαταχθεί κατεπείγουσα ΕΔΕ και απομάκρυνση των νοσηλευτριών από την Ογκολογική Κλινική».