«Παρουσίασε αναφυλακτικό σοκ»: Ανακοίνωση του νοσοκομείου Άρτας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Ανακοίνωση για τον ξαφνικό θάνατο της 28χρονης εγκυμονούσας εξέδωσε το νοσοκομείο της Άρτας.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, η 28χρονη προσήλθε το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, στις 23:20, στα εξωτερικά ιατρεία της Γυναικολογικής κλινικής με κολπική αιμορραγία, ευρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης. Μετά τη γυναικολογική εξέταση, όπου διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο, κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στην κλινική για φαρμακευτική αγωγή.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού, η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, προχώρησαν σε διασωλήνωση και στη συνέχεια σε εισαγωγή στη ΜΕΘ. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών, η 28χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου της Άρτας

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».