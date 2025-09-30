Λάρισα: Σώος ανασύρθηκε ο 53χρονος που βρισκόταν για ώρες παγιδευμένος σε σπήλαιο

Το θρίλερ με τον 53χρονο άνδρα που είχε εγκλωβιστεί για ώρες, παγιδευμένος, μέσα σε σπήλαιο, είχε τελικά αίσιο τέλος!

Όπως έγινε γνωστό, απεγκλωβίστηκε σώος και έχοντας τις αισθήσεις του από την αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης στη Λάρισα.

Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το βράδυ της Τρίτης (30/9).

Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Φωτο: Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδα.