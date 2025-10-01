Λάρισα: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον 77χρονο για την αυτοσχέδια σήραγγα

Μετά τον θάνατο του 53χρονου χρυσοθήρα στους Γόννους Λάρισας, ο 77χρονος είναι αντιμέτωπος με ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για την αυτοσχέδια σήραγγα.



Επισημαίνεται ότι ο 77χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και παραπέμπεται στον αρμόδιο ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί, όπως σημειώνει η ΕΡΤ.



Από την πλευρά της, η αρχαιολογική υπηρεσία προχώρησε σε αυτοψία στο σημείο της ανασκαφής, αλλά δεν βρήκε κάποια αρχαιότητα. Ωστόσο, ολόκληρος ο Όλυμπος θεωρείται αρχαιολογικός χώρος.



Αναζητούνται άλλοι δύο

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκονται όλα τα ενδεχόμενα, αλλά το σενάριο της παράνομης χρυσοθηρίας εξακολουθεί να παραμένει στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, συλλέγουν στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 53χρονος εγκλωβίστηκε και έχασε τη ζωή του.



Μαζί με τον 53χρονο βρίσκονταν άλλοι δύο άνθρωποι, οι οποίοι εγκατέλειψαν το σημείο. Η Αστυνομία τους έχει ταυτοποιήσει και τους αναζητά για καταθέσεις.

Πώς το κυνήγι κατέληξε σε τραγωδία

Ο απεγκλωβισμός του 53χρονου ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, όμως οι ελπίδες είχαν ήδη εξανεμιστεί. Γιατροί και διασώστες επιχείρησαν καρδιοπνευμονική ανάνηψη και ηλεκτροσόκ με απινιδωτή, αλλά ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε. Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος παρέμενε αναίσθητος για αρκετή ώρα μέσα στη σπηλιά, γεγονός που μείωνε δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να του χορηγήσουν οξυγόνο, δίνοντας για λίγο σημάδια ζωής. Ωστόσο, μια μικρή κατολίσθηση έκανε ακόμα πιο επικίνδυνη την επιχείρηση.



Μέσα στο στενό άνοιγμα είχε στηθεί πρόχειρο σύστημα εξαερισμού με σωληνώσεις και νάιλον, ώστε να διοχετεύεται αέρας, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα μέχρι την ανάσυρση.