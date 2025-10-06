Λάρισα: Απολογούνται τα δυο αδέλφια μετά τον τραγικό θάνατο του 53χρονου στη σπηλιά

Στην ανακρίτρια αναμένεται να οδηγηθούν τα δυο αδέλφια που συμμετείχαν μαζί με τον άτυχο 53χρονο από τη Μαγνησία στην εύρεση λιρών στους Γόννους Λάρισας.

Στην παρέα βρισκόταν και ένας 77χρονος ο οποίος ενώ στην αρχή συνελήφθη, οδηγήθηκε την Πέμπτη&nστην ανακρίτρια για απολογία και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της παρουσίας του στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μία φορά τον μήνα.

Να σημειωθεί πως και οι τρεις κατηγορούνται για την κακουργηματική παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν την περασμένη Τρίτη 01/10 η παρέα των τεσσάρων ανδρών μετέβη σε ένα σπήλαιο στους Γόννους, το οποίο αποδείχθηκε ένα αυτοσχέδιο λαγούμι, καθώς έψαχναν για ένα σεντούκι με λίρες.

Ωστόσο, τα σχέδιά τους ανατράπηκαν όταν ο 53χρονος παγιδεύτηκε με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση επέμβαση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.



Γιατροί και διασώστες επιχείρησαν καρδιοπνευμονική ανάνηψη και ηλεκτροσόκ με απινιδωτή, αλλά ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γόννων, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος παρέμενε αναίσθητος για αρκετή ώρα μέσα στη σπηλιά, γεγονός που μείωνε δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να του χορηγήσουν οξυγόνο, δίνοντας για λίγο σημάδια ζωής. Ωστόσο, μια μικρή κατολίσθηση έκανε ακόμα πιο επικίνδυνη την επιχείρηση.

Μέσα στο στενό άνοιγμα είχε στηθεί πρόχειρο σύστημα εξαερισμού με σωληνώσεις και νάιλον, ώστε να διοχετεύεται αέρας, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα μέχρι την ανάσυρση.

Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς εκτιμάται πως ο 53χρονος εισέπνευσε μονοξείδιο, διοξείδιο ή μεθάνιο.