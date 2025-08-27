Καστοριά: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο «Βαράθρο του Χάρου» - Μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρσή του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στην περιοχή «Βαράθρο του Χάρου», μια από τις πιο δύσβατες και επικίνδυνες τοποθεσίες στον ορεινό όγκο του Γράμμου στην Καστοριά.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας πραγματοποιούν από το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) μια δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού που σύμφωνα με την ΕΡΤ ανήκει σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών, ο οποίος βρέθηκε σε ένα βαθύ και απόκρημνο σημείο που καθιστά την πρόσβαση εξαιρετικά δύσκολη.

Η ιδιαιτερότητα του σημείου, ωστόσο, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό, και για τον λόγο αυτό αναμένεται στο σημείο ειδικό κλιμάκιο αναρριχητών της ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) για να συνδράμει στην επιχείρηση.

Είχε ταξιδέψει από την Αθήνα ο άτυχος άνδρας

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας δεν κατάγεται από την ευρύτερη ορεινή περιοχή της Καστοριάς, αλλά φέρεται να είχε ταξιδέψει από την Αθήνα.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στο βάραθρο παραμένουν άγνωστα.

Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η έρευνα που θα διεξάγει η Ελληνική Αστυνομία, μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης και πραγματοποιηθεί η αναγνώριση της σορού