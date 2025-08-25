Εύβοια: Αίσιο τέλος στην περιπέτεια ζεύγους περιπατών που χάθηκαν σε καταρράκτη

Καλά στην υγεία τους εντοπίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας (25/8) δυο περιπατητές που είχαν χαθεί στην περιοχή Μανίκια της Εύβοιας. Ο 28χρονος και η 24χρονη, σύμφωνα με το evima.gr, βρέθηκαν στην περιοχή για να απολαύσουν τους καταρράκτες όταν ξαφνικά αποκοιμήθηκαν και έχασαν τον προσανατολισμό τους.

Όταν οι δυο περιπατητές δεν έδωσαν σημεία ζωής ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και Πυροσβεστική όπου βρέθηκαν στο σημείο μαζί με τον πρόεδρο της Κοινότητας Κώστα Σεφερλή ο οποίος και τους εντόπισε.

Το νεαρό ζευγάρι είναι καλά στην υγεία του οι πυροσβέστες τους βοήθησαν να μεταβούν στο αμάξι τους όπου επέστρεψαν για την Αθήνα.

Που έγινε το περιστατικό

Στα Μανίκια του δήμου Κύμης Αλιβερίου, περίπου δύο ώρες οδικώς από την Αθήνα, υπάρχει ένας υπέροχος καταρράκτης, που είναι «κρυμμένος» από την κοινή θέα. Βρίσκεται στο τέλος μιας βαθιάς κοιλάδας, είναι ύψους 25 μέτρων και για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει να περπατήσει σε ένα πανέμορφο, ήπιο μονοπάτι για περίπου 1 ώρα με κατεύθυνση τον ποταμό Μανικιάτη. Τόσο η διαδρομή όσο και ο προορισμός θα ανταμείψει τον επισκέπτη.

Με σημείο εκκίνησης τα τα Μανίκια με κατεύθυνση τον ποταμό, το τοπίο τριγύρω εναλλάσσεται, από απόκρημνα βράχια, πυκνή βλάστηση και καταγάλανα νερά. Στην πορεία αυτός που θέλει να φτάσει στον καταρράκτη θα χρειαστεί να διασχίσει το ποτάμι σε αρκετά σημεία, οπότε θα πρέπει να έχει μαζί σας σίγουρα δεύτερα παπούτσια και μια αλλαξιά ρούχα. Κατά μήκος του μονοπατιού υπάρχει σήμανση με κόκκινα σημάδια που έχουν ζωγραφίσει οι ντόπιοι στα βράχια.

Στη διαδρομή θα συναντήσετε και μια λίμνη ενώ στο τέλος θα δείτε τον εντυπωσιακό καταρράκτη, που δημιουργείται από έναν γκρεμό κατά μήκος του ποταμού. Μπροστά του απλώνεται μία βαθιά βάθρα που προσφέρεται για κολύμπι και φυσικό υδρομασάζ, αφού μπορείτε να καθίσετε από κάτω και να απολαύσετε το δροσερό νερό που πέφτει από ψηλά. Μια ατμόσφαιρα απέραντου φυσικού μεγαλείου απλώνεται γύρω από τους καταρράκτες, καθώς οι ήχοι του τρεχούμενου νερού γίνονται όλο και εντονότεροι όσο πλησιάζει κανείς προς το υπέροχο αυτό φυσικό σκηνικό.