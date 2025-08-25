Συναγερμός στην Εύβοια: Αγνοείται ζευγάρι περιπατητών στον καταρράκτη στα Μανίκια

Σκηνές αγωνίας εκτυλίσσονται στην Εύβοια, όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό ενός νεαρού ζευγαριού που αγνοείται.



Το απόγευμα της Δευτέρας (26/8) σήμανε συναγερμός στις τοπικές αρχές, όταν χάθηκαν τα ίχνη δύο περιπατητών στην περιοχή του εντυπωσιακού αλλά και επικίνδυνου καταρράκτη στα Μανίκια του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.



Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, πρόκειται για έναν άνδρα μόλις 28 ετών και τη σύντροφό του, 24 ετών, οι οποίοι βρέθηκαν στην περιοχή για μια χαλαρή πεζοπορία. Όμως η βόλτα τους μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς οι δυο τους φέρονται να έχουν αποπροσανατολιστεί σε εξαιρετικά δύσβατο και επικίνδυνο σημείο, με τις ώρες να περνούν δραματικά και την αγωνία να κορυφώνεται.

Αυτη την ώρα υπάρχει επικοινωνία με το ζευγάρι και τις αρχές και γίνεται προσπάθεια να τους προσεγγίσουν ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας.