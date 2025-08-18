Καρέ καρέ η δραματική διάσωση άνδρα που παγιδεύτηκε για δύο ημέρες σε καταρράκτη στην Καλιφόρνια

Καρέ καρέ καταγράφηκε η δραματική διάσωση ενός άνδρα στην Καλιφόρνια, ο οποίος είχε παγιδευτεί για δύο ημέρες πίσω από έναν καταρράκτη.

Ο 46χρονος Ryan Wardwell, από το Long Beach, έκανε καταρρίχηση στους καταρράκτες Seven Teacups στις 10 Αυγούστου. Ωστόσο, η «ακραία υδραυλική δύναμη» έβγαλε τον 46χρονο από τα σχοινιά του και τον παγίδευσε πίσω από έναν καταρράκτη του ποταμού Kern.

Σύμφωνα με τον Guardian, όταν ο Wardwell δεν επέστρεψε σπίτι του, σήμανε συναγερμός στις Αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν να τον αναζητούν με τεχνολογία υπέρυθρης ακτινοβολίας και αεροσκάφη.

Τελικά, κατάφεραν να τον εντοπίσουν με drone πίσω από τον καταρράκτη που είχε εγκλωβιστεί. Ακολούθησε επιχείρηση με ελικόπτερο, με τον διασώστη να κατεβαίνει με σχοινί, να παίρνει τον 46χρονο και να μεταφέρει τον άνδρα σε ασφαλές μέρος, ολοκληρώνοντας αυτό που το γραφείο του τοπικού σερίφη χαρακτήρισε μία «εκπληκτική ιστορία επιβίωσης».

Ο Wardwell έλαβε περίθαλψη για αφυδάτωση, ενώ είχε υποστεί «μόνο ελαφρά τραύματα».

Κρύφτηκε μέσα σε σπηλιά

Ο 46χρονος είχε κάνει αρκετές φορές καταρρίχηση με σχοινί σε αυτούς τους καταρράκτες, σύμφωνα με την εφημερίδα San Francisco Chronicle. Στην εκδρομή του στις 10 Αυγούστου, τον συνόδευαν φίλοι του, οι οποίοι όμως αποφάσισαν να μην προχωρήσουν περαιτέρω όταν είδαν τη δύναμη του ορμητικού νερού.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι φίλοι του 46χρονου είχαν αφήσει σημείωμα στο αυτοκίνητό του, ζητώντας από τους περαστικούς να αναφέρουν την εξαφάνισή του αν το όχημα βρισκόταν ακόμα εκεί την επόμενη μέρα, πράγμα που συνέβη.

Τις δύο ημέρες μέχρι τη διάσωσή του, ο Wardwell είχε κρυφτεί σε μια σκοτεινή σπηλιά κάτω από τον καταρράκτη, αφού εκσφενδονίστηκε από τα σχοινιά του. «Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να βγει. Δεν είχε κανένα τρόπο να ζεσταθεί ή να στεγνώσει εκεί μέσα, οπότε πρέπει να ήταν απαίσια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του σερίφη της κομητείας Tulare.