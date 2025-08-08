Θεσσαλονίκη: Τέσσερις άνθρωποι σώθηκαν από βέβαιο πνιγμό χάρη σε έναν 15χρονο και τον πατέρα του

«Άγιο» είχαν τέσσερις άνθρωποι στην παραλία της Επανομής στη Θεσσαλονίκη καθώς ένα 15χρονο αγόρι καθοδηγούμενο από τον πατέρα του πάνω σε Sup κατάφερε να τους σώσει από βέβαιο πνιγμό.

Συγκεκριμένα, πατέρας και γιος μπήκαν στη θάλασσα στην οποία είχαν σηκωθεί κύμα με αποτέλεσμα τα θαλάσσια ρεύματα να παρασύρουν τόσο το ζευγάρι από τη Σλοβενία όσο και άλλα δυο παιδιά.

Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης voria.gr, ο νεαρός που βρισκόταν στην παραλία για μπάνιο με την οικογένειά του αντιλήφθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης ότι το ζευγάρι τουριστών που είχε παρασυρθεί καλούσε εναγωνίως σε βοήθεια.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, ανέβηκε στο sup που είχε αφήσει στην παραλία και έσπευσε στο σημείο σώζοντας τους τη ζωή.



Μισή ώρα αργότερα στο ίδιο σημείο, δύο ανήλικα παιδιά, αλλοδαπής καταγωγής, καλούσαν σε βοήθεια γιατί είχαν παρασυρθεί πάλι από τα θαλάσσια ρεύματα. Οι γονείς τους και συγγενείς φώναζαν από την ακτή για βοήθεια.

Τότε, για δεύτερη φορά, ο 15χρονος συνοδευόμενος από τον πατέρα του ανέβηκαν ξανά στα sup τους και κωπηλάτησαν εκ νέου προς τη διάσωση των δύο ανήλικων παιδιών.