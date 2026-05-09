Ολυμπιακός: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης το απόγευμα της Κυριακής (10/5, 19:30) και θέλει να... πάρει εκδίκηση απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά». 

Οι δυο ομάδες βρίσκονται στην ισοβαθμία με 61 βαθμούς και θέλουν και οι δυο την νίκη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει όλους τους ποδοσφαιριστές στην διάθεσή του, εκτός από τον άτυχο Γιουσούφ Γιαζιτζί που υπέστη ρήξη χιαστών. Να σημειωθεί πως ο Βάσκος τεχνικός πήρε και τους επτά μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές στην αποστολή και θα αποφασίσει λίγο πριν το ματς ποιοι θα συμπεριληφθούν σε αυτή.

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

