Βαθμολογία Superleague: Σώθηκε η Κηφισιά - Χρειάζεται υπέρβαση για τη σωτηρία η ΑΕΛ

Ο Αστέρας AKTOR απέσπασε 1-1 στο AEL FC Arena απέναντι στην ουραγό ΑΕΛ και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη. Με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο,η Κηφισιά πέρασε από τις Σέρρες με ανατροπή και εξασφάλισε την παραμονή της στη Super League. Τέλος, ο Παναιτωλικός πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα του Ατρόμητου και ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονής της στη Superleague.

Η βαθμολογία

Ατρόμητος 40 Κηφισιά 37 Παναιτωλικός 34 Αστέρας AKTOR 29 Πανσερραϊκός 28 ΑΕΛ 26

Αποτελέσματα

Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR 1-1

Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2

Επόμενη αγωνιστική - (12/5, 19:00)