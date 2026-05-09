Βαθμολογία Superleague: Σώθηκε η Κηφισιά - Χρειάζεται υπέρβαση για τη σωτηρία η ΑΕΛ

Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογία των play out μετά τα αποτελέσματα του Σαββάτου (9/5).

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Αστέρας AKTOR απέσπασε 1-1 στο AEL FC Arena απέναντι στην ουραγό ΑΕΛ και ξέφυγε από την επικίνδυνη ζώνη. Με εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο,η Κηφισιά πέρασε από τις Σέρρες με ανατροπή και εξασφάλισε την παραμονή της στη Super League. Τέλος, ο Παναιτωλικός πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα του Ατρόμητου και ουσιαστικά εξασφάλισε την παραμονής της στη Superleague.

Η βαθμολογία

  1. Ατρόμητος 40
  2. Κηφισιά 37
  3. Παναιτωλικός 34
  4. Αστέρας AKTOR 29
  5. Πανσερραϊκός 28
  6. ΑΕΛ 26

Αποτελέσματα

  • Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2
  • ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR 1-1
  • Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2

Επόμενη αγωνιστική - (12/5, 19:00)

  • Παναιτωλικός - ΑΕΛ 
  • Κηφισιά - Ατρόμητος
  • Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός

