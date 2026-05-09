ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR 1-1: Μοιρασιά και «φωτιά» στη μάχη της παραμονής - Σε δύσκολη θέση οι Λαρισαίοι

Η ΑΕΛ και Αστέρας AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο «AEL FC Arena», σε ένα αποτέλεσμα που διατήρησε ανοιχτή τη μάχη της παραμονής. Οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα με τον Μακέντα, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν απάντηση με τον Σαγάλ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ.



Η φάση που σημάδεψε την αναμέτρηση ήρθε στο 58ο λεπτό, όταν ο Μπαρτόλο έπεσε σε μονομαχία με τον Παπαγεωργίου μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής Ευαγγέλου υπέδειξε αρχικά πέναλτι, ωστόσο μετά από παρέμβαση του VAR πήρε πίσω την απόφασή του, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες από την πλευρά των φιλοξενούμενων.



Με την ισοπαλία αυτή, ο Αστέρας έφτασε τους 29 βαθμούς και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η ΑΕΛ παρέμεινε στην τελευταία θέση με 26 βαθμούς.

Το ματς

Ο Αστέρας ήταν εκείνος που κατάφερε να προηγηθεί με τον Φεντερίκο Μακέντα. Η φάση ξεκίνησε από ωραία συνεργασία των Μπαρτόλο, Αρμίρα και Μακέντα, με τον Ιταλό να γίνεται κάτοχος της μπάλας και να νικά σε τετ-α-τετ τον Βενετικίδη για το 0-1 στο 19’.



Η Λάρισα απάντησε άμεσα με τον Πασά. Ο Σαγάλ έκανε την ενέργεια από τα δεξιά, απέφυγε τον Δεληγιαννίδη και γύρισε την μπάλα στον Πασά, ο οποίος έφερε το παιχνίδι στα ίσα, γράφοντας το 1-1.



Η φάση που προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων σημειώθηκε στο 58’. Ο Μπαρτόλο, μετά από εξαιρετική ατομική προσπάθεια από τα δεξιά, σούταρε με τον Βενετικίδη να αποκρούει. Στη συνέχεια της φάσης, ο Αργεντινός πρόλαβε την μπάλα στο ριμπάουντ και ανατράπηκε από τον Παπαγεωργίου, με τον διαιτητή Ευαγγέλου να καταλογίζει αρχικά πέναλτι. Ωστόσο, έπειτα από εξέταση της φάσης μέσω VAR, πήρε πίσω την απόφασή του!

Ο Μπαρτόλο με τρομερό σουτ δείγμα της ποιότητας του πήγε να πάρει το ματς για τους Αρκάδες όμως ο Βενετικίδης με τρομερή επέμβαση απομάκρυνε σε κόρνερ. Το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος με τους φιλοξενούμενους να έχουν τρομερά παράπονα για την φάση του 58ου λεπτού.

Η βαθμολογία

Ατρόμητος 40 Κηφισιά 37 Παναιτωλικός 31 Αστέρας AKTOR 29 Πανσερραϊκός 28 ΑΕΛ 26

* Ατρόμητος - Παναιτωλικός αγωνίζονται απόψε (9/5, 19:30)