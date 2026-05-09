Πανσερραϊκός - Κηφισιά 1-2: Η ομάδα του Λέτο με ανατροπή έβαλε σε... μπελάδες τους Σερραίους

Η Κηφισιά τελείωσε την υπόθεση παραμονής, καθώς με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο πέρασε με 1-2 από την έδρα του Πανσερραϊκός στις Σέρρες. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Ίβαν, όμως οι Θεοδωρίδης και Μπένι υπέγραψαν την ανατροπή για την Κηφισιά, η οποία πήρε μία νίκη μεγάλης φτάνοντας του 37 βαθμούς. Αντίθετα, οι Σερραίοι έμειναν στους 28 βαθμούς και βλέπουν τον κίνδυνο του υποβιβασμού να πλησιάζει, συνεχίζοντας παράλληλα χωρίς εντός έδρας νίκη στα πλέι άουτ.

Το ματς

Σε ένα γεμάτο πρώτο ημίχρονο με αρκετές φάσεις και ρυθμό, ο Πανσερραϊκός κατάφερε να πάρει προβάδισμα. Το γκολ ήρθε μετά από ωραία κάθετη πάσα του Δοϊράνλη, με τον Ριέρα να δημιουργεί τη φάση και τον Ίβαν να εκτελεί εύστοχα για το 1-0 στο 28'. Η Κηφισιά είχε τις στιγμές της και άσκησε πίεση, με τον Χριστόπουλο να χάνει δύο σημαντικές ευκαιρίες απέναντι στον Τιναλίνι, που κράτησε το μηδέν για την ομάδα του. Οι Σερραίοι πήγαν στα αποδυτήρια με το υπέρ τους σκορ.

Η απάντηση των φιλοξενούμενων ήρθε στο 64' με τον Θεοδωρίδη να εκμεταλλεύεται τη σέντρα του Κονατέ και να κάνει από κοντά το 1-1. Η Κηφισιά πατούσε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και ολοκλήρωσε την ανατροπή με σουτ του Μπένι στο 85' έπειτα απο ασίστ του Θεοδωρίδη, που μπήκε στο ματς στο ημίχρονο και άλλαξε το ματς.