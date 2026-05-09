Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-2: Ανατροπή παραμονής για τους Αγρινιώτες στο Περιστέρι

Ο Παναιτωλικός έφυγε με τεράστιο διπλό από το Περιστέρι, επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου με ανατροπή και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του στη Stoiximan Super League.



Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και απείλησαν από τα πρώτα λεπτά, με τον Κουτσερένκο να σταματά τις προσπάθειες των Πνευμονίδη και Τσιλούλη. Η πίεση του Ατρομήτου απέδωσε καρπούς στο 7’, όταν ο Ουκάκι γύρισε την μπάλα από τα δεξιά και ο Τσούμπερ από κοντά έκανε το 1-0.



Λίγο αργότερα οι Περιστεριώτες βρήκαν ξανά δίχτυα με τον Μουτουσαμί, όμως μετά από παρέμβαση του VAR ο Ματσούκας ακύρωσε το γκολ για φάουλ του Μαυρία στην αρχή της φάσης. Ο Ατρόμητος συνέχισε να έχει τον έλεγχο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για δεύτερο γκολ, ενώ ο Παναιτωλικός δυσκολευόταν να κρατήσει την κατοχή. Η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων στο πρώτο μέρος ήρθε στο 38’ με μακρινό σουτ του Γκράναθ, που πέρασε χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Αθανασίου.



Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος άγγιξε το 2-0, όταν ο Μπάκου βγήκε απέναντι από τον Κουτσερένκο, όμως έστειλε την μπάλα άουτ. Η χαμένη αυτή ευκαιρία κόστισε ακριβά, καθώς στο 51’ ο Παναιτωλικός έφερε το ματς στα ίσα. Ο Σμυρλής έκλεψε την μπάλα μετά από λάθος του Ουκάκι και πέρασε κάθετα στον Μάτσαν, ο οποίος πλάσαρε ψύχραιμα για το 1-1.



Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 62’. Ο Γκαρσία ανατράπηκε μέσα στην περιοχή από τον Μπάκου, ο VAR κάλεσε τον διαιτητή να εξετάσει τη φάση και ο Ματσούκας υπέδειξε πέναλτι. Ο Αργεντινός επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Αθανασίου για το 1-2.



Στα τελευταία λεπτά ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να βρει την ισοφάριση. Ο Άλεξιτς απείλησε δύο φορές για τον Παναιτωλικό, με σημαντικότερη εκείνη στο 88’, όταν ο Αθανασίου μπλόκαρε το σουτ του Σέρβου φορ.



Με αυτό το αποτέλεσμα ο Παναιτωλικός πλησίασε ακόμη περισσότερο στην εξασφάλιση της παραμονής, παίρνοντας μια νίκη μεγάλης σημασίας μέσα σε δύσκολη έδρα