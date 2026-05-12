Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων της 8ης αγωνιστικής των playout της Super League

Που θα παρακολουθήσετε την 8η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η μάχη της παραμονής εντείνεται καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της φετινής περιόδου και την Τρίτη (12/5) υπάρχει αγωνιστική δράση με την 8η αγωνιστική playouts.

Ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον Πανσερραϊκό σε ένα ματς μεγάλης σημασίας για τις δυο ομάδες. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Nova Sports 2 στις 19:00.

Η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο σε ένα παιχνίδι αδιάφορο βαθμολογικά για τις δυο ομάδες. Την συγκεκριμένη αναμέτρηση θα την παρακολουθήσετε από την Cosmote Sport 2 στις 19:00.

Τέλος ο Παναιτωλικός υποδέχεται στο Αγρίνιο την ΑΕΛ Novibet, σε ένα ματς που οι φιλοξενούμενοι θέλουν να πάρουν οπωσδήποτε θετικό αποτέλεσμα. Την εν λόγω αναμέτρηση θα την παρακολουθήσετε από την Cosmote Sport 1 επίσης στις 19:00.

