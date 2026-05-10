Άρης - ΟΦΗ 3-1: Επίδειξη δύναμης από τους Θεσσαλονικείς - Στόχος τους η πέμπτη θέση

Ολοκληρώθηκε ο αγώνας του Άρη απέναντι στον ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική των playoff των θέσεων 5-8 της Stoiximan Super League, με φάσεις, γκολ και όμορφο ποδόσφαιρο από τις δύο ομάδες.

Κερδισμένοι από τον αγώνα στο Κλεάνθης Βικελίδης, βγήκαν οι γηπεδούχοι επικρατώντας με σκορ 3-1 έναντι των Κρητικών.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Άρης ξεκίνησε από την αρχή του αγώνα να γίνεται απειλητικός με πολλές ευκαιρίες αφήνοντας ελάχιστο χώρο στον ΟΦΗ να αναπτύξει το παιχνίδι του. Μία από αυτές τις φάσεις μετουσίωσε σε γκολ ο Γκαρέ στο 19' με ένα όμορφο πλασέ από την δεξιά πλευρά της περιοχής στην απέναντι γωνία της εστίας ανοίγοντας το σκορ. Ο τερματοφύλακας των Κρητικών, ο Λίλο άγγιξε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα αλλά δεν ήταν αρκετό και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Η ροή του παιχνιδιού άλλαξε μετά το 1-0, καθώς ο ΟΦΗ ανέβασε ρυθμό και προσπάθησε να γίνει πιο απειλητικός, ειδικά με την βοήθεια του Νους από τα δεξιά. Ωστόσο, ο Άρης μετά από λίγα λεπτά πήρε πάλι τον έλεγχο του αγώνα στα χέρια του και έγινε επικίνδυνος με συνεχείς επιθέσεις.

Στο 42', οι γηπεδούχοι πήραν ένα «μαξιλαράκι» ασφαλείας δύο τερμάτων με το γκολ του Κουαμέ. Όλα ξεκίνησαν από την συγκεντρωμένη ανάπτυξη των Θεσσαλονικιών, που οδήγησε στην σέντρα του Ντούντου, οποία κατέληξε στο κεφάλι του διεθνή Ιβοριανού επιθετικού για το 2-0.

Μάλιστα, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Άρη, ο Κουαμέ, είχε να βρει εστία 13 μήνες και ήδη στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα, πέρα από την εύστοχη κεφαλιά του μοίρασε την ασίστ του πρώτου γκολ που πέτυχε ο Γκαρέ.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο «ήπιο» σε σχέση με το πρώτο. Οι Κρητικοί προσπάθησαν να βρουν κενά στην άμυνα του Άρη μέσω εναλλαγών θέσεων και παιχνιδιού κατοχής, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν ως κύριο στόχο να διατηρήσουν το προβάδισμα των δύο τερμάτων.

Μετά το 70' ο ΟΦΗ κατάφερε να ανεβάσει ρυθμό και κατέγραψε κάποιες τελικές, αλλά ο Αθανασιάδης «κατέβασε ρολά» και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του.

Το 79', όμως, ο Άρης θα «κόψει τα φτερά» του ΟΦΗ πραγματοποιώντας το 3-0. Μετά από μία κόντρα έξω από την περιοχή η μπάλα κατέληξε στα πόδια του Γιαννιώτα, ο οποίος έκανε πάσα στην καρδιά της περιοχής με τον Κουαμέ να σκοράρει το δεύτερο γκολ, του σε αυτόν τον αγώνα. Ο Γιαννιώτας από τότε που πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο έδειχνε την ποιότητα και την εμπειρία του, η οποία τον οδήγησε σε αυτή την ασίστ.

Παρά την μεγάλη διαφορά, ο ΟΦΗ δεν τα παράτησε και με το παραδειγματικό γκολ του Νέιρα στο 88' μείωσε σε 3-1. Ο επιθετικός μέσος των Κρητικών κατέβασε με το στήθος την μπάλα από την μακρινή μπαλιά ακριβείας του Κωστούλα και εκτέλεσε τον Αθανασιάδη. Οι δύο συμμετέχοντες στο γκολ λειτούργησαν ως «χρυσές αλλαγές» για τον ΟΦΗ.

Έτσι, οι γηπεδούχοι πήραν μία σχετικά εύκολη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ και στοχεύουν την πέμπτη θέση και την νίκη κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό.

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ

Λίλο, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Σενγκέλια, Κανελλόπουλος, Ανδρούτσος, Φούντας, Νους, Ισέκα

Η ενδεκάδα του Άρη

Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Φαντικά, Ράσιτς, Γένσεν, Ντούντου, Γκαρέ, Πέρεθ, Κουαμέ

Βαθμολογία playoff θέσεων 5-8

1. Λεβαδειακός 28 βαθμοί

2. Άρης 25 βαθμοί

3. ΟΦΗ 20 βαθμοί

4. Βόλος 17 βαθμοί