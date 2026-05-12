Τρομερά επεισόδια σε αγώνα στην Πορτογαλία: Αποβολές 11 παικτών και εισαγγελική παρέμβαση

Στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στον αγώνα της Οβαρένσε με την Ολιβεϊρένσε το παρκέ μετατράπηκε σε... ρινγκ, με τα επεισόδια να είναι τόσο έντονα που απέφεραν και αποβολή 11(!) παικτών των δυο ομάδων.

Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν το τέλος της 3ης περιόδου όταν μια συμπλοκή μεταξύ παικτών βγήκε πολύ εκτός ελέγχου. Στην αρχή υπήρξαν σπρωξίματα, μετά μπήκαν και άλλοι παίκτες στην μέση, με αποτέλεσμα να καταλήξουν στην κερκίδα και να επικρατήσει χάος. Τελικά οι διαιτητές διέκοψαν το παιχνίδι για 40 λεπτά για να δουν στο μόνιτορ τι ακριβώς συνέβει για αρκετά λεπτά, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στις αποβολές 11 παικτών από τις δυο ομάδες.

¡Once! expulsados 🛑 en el primer partido de cuartos de final de la Liga de Portugal 🇵🇹 entre Ovarense y Oliveirense tras una brutal tangana.



Sergio Silva, árbitro principal y habitual de #Euroleague, tuvo que coger papel 📑 y boli 🖊️ para anotar a quién iba a descalificar… pic.twitter.com/FnutPt0koY — Chema de Lucas (@chemadelucas) May 12, 2026

Μάλιστα σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα, η τιμωρίες δεν θα είναι μόνο οι αποβολές. Η υπόθεση, έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, από την Αρχή Πρόληψης της Αθλητικής Βίας της Πορτογαλίας και θα ξεκινήσει έρευνα για την απόδοση ποινικών ευθυνών. Επίσης το συμβάν έχει φράσει μέχρι και τον Υπουργό Αθλητισμού της χώρας, καθώς και στον Υπουργό Δικαιοσύνης διότι το περιστατικό έχει κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου δυσφημώντας τον αθλητισμό της χώρας.