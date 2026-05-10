Καραμπόλα στο Giro d’Italia - Ποδηλάτης τερμάτισε με σκισμένο κολάν και έγινε... viral

Το Giro d’Italia βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με την 109η έκδοση του ιστορικού ποδηλατικού γύρου να χαρίζει έντονες συγκινήσεις, αλλά και σοκαριστικές εικόνες από τις πρώτες κιόλας ημέρες της διοργάνωσης.

Η δεύτερη φάση του αγώνα διεξάγεται στην περιοχή Βελίκο Τάρνοβο της Βουλγαρίας, με τους αθλητές να καλούνται να καλύψουν συνολικά 221 χιλιόμετρα μέσα σε τρεις ημέρες. Νικητής της πρώτης ημέρας αναδείχθηκε ο Γκιγιέρμο Τόμας Σίλβα, γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος Ουρουγουανός που κατακτά ετάπ σε Grand Tour. Παρ’ όλα αυτά, τα βλέμματα στράφηκαν σε ένα σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε την κούρσα.

Περισσότεροι από 20 ποδηλάτες ενεπλάκησαν σε μαζική καραμπόλα σε δύσκολο λοφώδες σημείο της διαδρομής, με αρκετούς να καταλήγουν στο οδόστρωμα. Δύο αθλητές εγκατέλειψαν άμεσα τον αγώνα λόγω τραυματισμών, ενώ ο Βρετανός Άνταμ Γέιτς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κατάγματα στο πρόσωπο.

Ανάμεσα σε όσους συνέχισαν παρά την πτώση ήταν και ο Ολλανδός Βίλκο Κέλντερμαν της Team Visma. Ο έμπειρος ποδηλάτης σηκώθηκε από το έδαφος και ολοκλήρωσε κανονικά την κούρσα, παρότι είχε τραυματιστεί αρκετά από την πτώση.

Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε ένα ιδιαίτερα άβολο στιγμιότυπο, καθώς το ειδικό αγωνιστικό κολάν του είχε σκιστεί στο πίσω μέρος μετά τη σύγκρουση, αφήνοντας εμφανή τα σημάδια από την πτώση.