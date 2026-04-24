Νεκρός ποδηλάτης από πτώση σε αγώνα στην Γαλλία

Μετά από δημοσιεύματα κολομβιανών μέσων, καθώς και της L'Equipe απεβίωσε ο ποδηλάτης Κριστιάν Μουνιόθ στο Τουρ ντε Ζουρά της Γαλλίας, έπειτα από άτσαλη πτώση εν ώρα αγώνα.

Ο 30χρονος Κολομβιανός χτύπησε άσχημα κατά την πτώση του με το ποδήλατο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και έκατσε για μία εβδομάδα. Παρά τις έντονες προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος ποδηλάτης υπέστη σηψαιμία και δεν τα κατάφερε. Με το άκουσμα της είδησης βυθίστηκε στο πένθος ο κόσμος της ποδηλασίας και οι αγαπημένοι του.

Victime d'une lourde chute sur le Tour du Jura la semaine dernière, le coureur colombien Cristian Camilo Munoz est mort ce vendredi à l'âge de 30 ans, ont rapporté plusieurs médias colombiens. https://t.co/tmftMmEqbp pic.twitter.com/nRcwjYMn1u — L'Équipe (@lequipe) April 24, 2026

Ο Μουνιόθ «έτρεχε» για την Nu Colombia τα τελευταία χρόνια με, ενώ φέτος κατέλαβε την 11η θέση στον αγώνα δρόμου του Εθνικού Πρωταθλήματος Κολομβίας. Μάλιστα το 2018 πραγματοποίησε μία σημαντική νίκη στο Giro d'italia στην Ιταλία με την U23 της τότε ομάδας του, Coldeportes Zenu.