Νεκρός ποδηλάτης από πτώση σε αγώνα στην Γαλλία
Σε θρήνο κατέληξε αγώνας ποδηλασίας του Τουρ ντε Ζουρά μετά τον απρόσμενο θάνατο του Κριστιάν Μουνιόθ.
Μετά από δημοσιεύματα κολομβιανών μέσων, καθώς και της L'Equipe απεβίωσε ο ποδηλάτης Κριστιάν Μουνιόθ στο Τουρ ντε Ζουρά της Γαλλίας, έπειτα από άτσαλη πτώση εν ώρα αγώνα.
Ο 30χρονος Κολομβιανός χτύπησε άσχημα κατά την πτώση του με το ποδήλατο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και έκατσε για μία εβδομάδα. Παρά τις έντονες προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος ποδηλάτης υπέστη σηψαιμία και δεν τα κατάφερε. Με το άκουσμα της είδησης βυθίστηκε στο πένθος ο κόσμος της ποδηλασίας και οι αγαπημένοι του.
Ο Μουνιόθ «έτρεχε» για την Nu Colombia τα τελευταία χρόνια με, ενώ φέτος κατέλαβε την 11η θέση στον αγώνα δρόμου του Εθνικού Πρωταθλήματος Κολομβίας. Μάλιστα το 2018 πραγματοποίησε μία σημαντική νίκη στο Giro d'italia στην Ιταλία με την U23 της τότε ομάδας του, Coldeportes Zenu.