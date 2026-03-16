Η Skoda Cycling Team δηλώνει έτοιμη το κορυφαίο ποδηλατικό γεγονός στην Ελλάδα

Η Skoda ενισχύει δυναμικά τη σύνδεσή της με την ποδηλασία και τον αθλητισμό, συμμετέχοντας στο L’Etape Greece by Tour de France presented by Skoda, που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου στη Σπάρτη, με την ισχυρή Skoda Cycling Team.

Η ομάδα

Ως Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης και Επίσημος Mobility Partner για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Skoda στηρίζει έναν θεσμό που φέρνει στην Ελλάδα την αυθεντική εμπειρία του Tour de France και προσελκύει ποδηλάτες από όλο τον κόσμο. Το L’Etape Greece αποτελεί μια ολοκληρωμένη ποδηλατική εμπειρία διεθνών προδιαγραφών, με αγωνιστικές διαδρομές 140 και 67 χιλιομέτρων καθώς και Fun Ride 17 χιλιομέτρων, ακολουθώντας τα πρότυπα οργάνωσης και ασφάλειας του θρυλικού Γύρου της Γαλλίας. Στο επίκεντρο της φετινής παρουσίας της Skoda βρίσκεται η SKODA Cycling Team, μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία, διεθνείς διακρίσεις και αγωνιστική ποιότητα. Το ρόστερ της ομάδας απαρτίζεται από τρεις κορυφαίους Έλληνες ποδηλάτες.

Οι Ποδηλάτες

Ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης είναι Πρωταθλητής Ποδηλασίας Δρόμου με πολυετή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο. Έχει κατακτήσει τίτλους στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δρόμου τόσο στην αντοχή όσο και στην ατομική χρονομέτρηση, ενώ έχει σημειώσει σημαντικές διεθνείς επιτυχίες σε διοργανώσεις όπως το Tour of Rhodes. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του αποτέλεσε η συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, εκπροσωπώντας την Ελλάδα.

Ο Νικηφόρος Αρβανίτου είναι δύο φορές Πανελλήνιος Πρωταθλητής Ποδηλασίας Δρόμου, με έντονη παρουσία σε αγώνες εθνικού κυπέλλου και διεθνείς διοργανώσεις κατηγορίας UCI. Είναι μέλος της επαγγελματικής ομάδας UCI Continental Team United Shipping και συγκαταλέγεται στους πιο εξελίξιμους Έλληνες ποδηλάτες της γενιάς του.

Η Βαρβάρα Φασόη είναι Πανελλήνια Πρωταθλήτρια Ποδηλασίας με σημαντικές διακρίσεις σε αγώνες δρόμου και χρονομέτρησης. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνείς διοργανώσεις, ενώ το 2025 κατέκτησε την πρώτη θέση στο L’Etape Greece by Tour de France presented by Skoda, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της υπεροχή σε έναν θεσμό διεθνούς κύρους.

Με αθλητές που έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουν κατακτήσει πανελλήνιους τίτλους και διακρίνονται σε διεθνές επίπεδο, η SKODA Cycling Team θέτει υψηλούς στόχους για τη φετινή διοργάνωση.

Η Skoda έχει διαχρονικά ισχυρή σχέση με την ποδηλασία. Η ιστορία της ξεκινά το 1895, όταν οι ιδρυτές της εταιρείας Václav Laurin και Václav Klement κατασκεύασαν τα πρώτα τους ποδήλατα στη Mladá Boleslav. Σήμερα, η μάρκα συνεχίζει να στηρίζει κορυφαίες ποδηλατικές διοργανώσεις διεθνώς, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το Tour de France.

Η παρουσία της Skoda στο L’Etape Greece by Tour de France presented by Skoda επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση της μάρκας στην προώθηση της ποδηλασίας, του αθλητισμού και ενός ενεργού, βιώσιμου τρόπου ζωής.