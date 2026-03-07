Παραγωγή 1 εκατ. οχημάτων για την Skoda

Η Skoda Auto ολοκλήρωσε το 2025 με μια επίδοση-ορόσημο, παράγοντας 1.065.000 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2024. Πρόκειται για το καλύτερο παραγωγικό αποτέλεσμα των τελευταίων έξι ετών, το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει τη συνολική εμπορική δυναμική της μάρκας, η οποία την ίδια χρονιά κατέκτησε την 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Η ισχυρή αυτή εμπορική πορεία αποτυπώνεται και σε επίπεδο βιομηχανικής απόδοσης. Παράλληλα με τα οχήματα, η Skoda Auto παρήγαγε περισσότερα από 329.000 συστήματα μπαταριών για αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in hybrid μοντέλα, πάνω από 1.030.000 κιβώτια ταχυτήτων και περισσότερους από 500.000 κινητήρες, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της δικής της γκάμας όσο και άλλων brands του Ομίλου Volkswagen.

Στο κύριο εργοστάσιο της μάρκας στο Mladá Boleslav, παρήχθησαν 605.600 οχήματα (+4,9%). Εκεί, η Skoda συνεχίζει να ξεχωρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς στην ίδια γραμμή παραγωγής συναρμολογούνται μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης καθώς και ηλεκτρικά οχήματα, προσφέροντας υψηλή ευελιξία και άμεση προσαρμογή στη ζήτηση της αγοράς. Από τον Φεβρουάριο του 2026 συναρμολογούνται και οι νέας γενιάς μπαταρίες του Ομίλου Volkswagen.

Η ηλεκτρική στρατηγική της Skoda ενισχύεται σταθερά και σε απόλυτους αριθμούς. Το νέο, ηλεκτρικό compact SUV Elroq έφτασε τις 112.500 μονάδες από την έναρξη της παραγωγής του τον Ιανουάριο του 2025, ενώ το Enyaq ακολούθησε με περίπου 77.000 οχήματα, εδραιώνοντας περαιτέρω την ανταγωνιστική θέση της Skoda στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το Skoda Kodiaq

«Η υπέρβαση του ορίου του ενός εκατομμυρίου οχημάτων για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα», δήλωσε ο Andreas Dick, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto για την Παραγωγή και τα Logistics και πρόσθεσε: «Αντανακλά τη δυναμική ζήτηση των μοντέλων μας και την εξαιρετική δουλειά των ανθρώπων μας. Η Skoda εξελίσσεται σταθερά ως μία από τις ισχυρότερες μάρκες στην Ευρώπη, τόσο εμπορικά όσο και βιομηχανικά».

Η ισχυρή παραγωγική επίδοση της Skoda το 2025 δεν αποτυπώνει μόνο αριθμούς, αλλά υποστηρίζει μια ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Η ανοδική πορεία της μάρκας ενισχύεται και διεθνώς, με την έναρξη λειτουργίας νέου εργοστασίου στο Βιετνάμ, σε συνεργασία με τον όμιλο Thanh Cong, καθώς και με τη σημαντική αύξηση της παραγωγής στην Ινδία.

To Skoda Karoq

Με την Ευρώπη να παραμένει το βασικό σημείο αναφοράς για τη στρατηγική, την παραγωγή και την εμπορική της κατεύθυνση, η Skoda αξιοποιεί παράλληλα τη δυναμική αναπτυσσόμενων αγορών, διαμορφώνοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης και ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές της αποτύπωμα.

Όταν μια μάρκα κατακτά την 3η θέση σε πωλήσεις στην Ευρώπη, η δυναμική αυτή δεν περιορίζεται σε επίπεδο στατιστικών. Αντανακλάται σε εμπιστοσύνη, σταθερή παρουσία και ουσιαστική ενίσχυση της σχέσης με τις επιμέρους αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, η Skoda ακολουθεί και στην Ελλάδα τη συνεπή, ευρωπαϊκή της πορεία, προσφέροντας μοντέλα με ουσία, τεχνολογική ωριμότητα και ξεκάθαρη αξία χρήσης για τον οδηγό, στοιχεία που διαχρονικά στηρίζουν την αναπτυξιακή της πορεία.