Skoda 4×4: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση τετρακίνησης της μάρκας μέχρι σήμερα

Η τετρακίνηση δεν αφορά μόνο ακραίες καιρικές συνθήκες ή ορεινά περάσματα των Άλπεων. Στην ελληνική πραγματικότητα, σημαίνει αυξημένη ασφάλεια σε βρεγμένο οδόστρωμα, σταθερότητα σε ορεινές διαδρομές, σιγουριά σε χωμάτινες προσβάσεις - από ένα νησιωτικό μονοπάτι μέχρι ένα χιονοδρομικό κέντρο – αλλά και μεγαλύτερη ικανότητα ρυμούλκησης για όσους μετακινούνται συχνά εκτός πόλης. Σήμερα, η Skoda διαθέτει τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη γκάμα τετρακίνητων μοντέλων στην ιστορία της, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από οικογενειακά μοντέλα έως αμιγώς ηλεκτρικά SUV.

Η γκάμα της Skoda

Η γκάμα 4×4 εκτείνεται από τα Octavia και Superb, έως τα SUV Karoq και Kodiaq, ενώ περιλαμβάνει και εκδόσεις στα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq. Κοινός παρονομαστής είναι η ενίσχυση της πρόσφυσης, της σταθερότητας και της ενεργητικής ασφάλειας, χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση και την αποδοτικότητα.

Πως δουλεύει στα μοντέλα με συμβατικούς κινητήρες

Στα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η τετρακίνηση βασίζεται σε νέας γενιάς ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πολύδισκο συμπλέκτη, πλήρως ενσωματωμένο στα ηλεκτρονικά και στα συστήματα υποβοήθησης του οχήματος.

Το σύστημα λειτουργεί αυτόματα και επεξεργάζεται διαρκώς δεδομένα όπως η ταχύτητα των τροχών, η γωνία του τιμονιού και οι διαμήκεις και εγκάρσιες επιταχύνσεις. Μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου κατανέμει τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, πριν ακόμη ο οδηγός αντιληφθεί πιθανή απώλεια πρόσφυσης. Σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης, όπως βρεγμένο ή γλιστερό οδόστρωμα, η ροπή μεταφέρεται εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο, ενισχύοντας τη σταθερότητα στις στροφές και τον έλεγχο του οχήματος. Όταν η τετρακίνηση δεν απαιτείται, το σύστημα βελτιστοποιεί τη λειτουργία του για αυξημένη αποδοτικότητα.

Παράλληλα, τεχνολογίες όπως το torque vectoring κατευθύνουν τη ροπή στον τροχό με τη μεγαλύτερη πρόσφυση, ενώ ο πίσω άξονας πολλαπλών συνδέσμων συμβάλλει στη βελτίωση της άνεσης κύλισης. Σε επιλεγμένες εκδόσεις, διατίθενται λειτουργίες όπως Off-road mode και Hill Descent Assist, που υποστηρίζουν τον οδηγό σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές.

Πως δουλεύει στα ηλεκτρικά μοντέλα

Στα αμιγώς ηλεκτρικά Elroq και Enyaq 4×4, η τετρακίνηση επιτυγχάνεται με διαφορετική φιλοσοφία. Δύο ηλεκτροκινητήρες, ένας σε κάθε άξονα, συνεργάζονται ψηφιακά, χωρίς μηχανική σύνδεση μεταξύ τους.

Ο πίσω άξονας εξοπλίζεται με σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη (PMSM), που καλύπτει τις περισσότερες συνθήκες οδήγησης με υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ ο εμπρός άξονας διαθέτει ασύγχρονο κινητήρα (ASM), ο οποίος ενεργοποιείται όταν απαιτείται επιπλέον πρόσφυση ή ισχύς. Η τεχνική διάταξη περιλαμβάνει 210 kW στον πίσω άξονα και 80 kW στον εμπρός, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τα 210 kW στην έκδοση 85x και τα 250 kW στην έκδοση RS. Η μέγιστη ισχύς καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο UN-GTR.21 και εξαρτάται από την κατάσταση φόρτισης και τη θερμοκρασία της μπαταρίας υψηλής τάσης.

Η Ελληνική αγορά

Σε επίπεδο μοντέλων, το Kodiaq 4×4 αποτελεί σημείο αναφοράς για οικογένειες, οδηγούς που αναζητούν την περιπέτεια ή όσους χρειάζονται αυξημένες δυνατότητες ρυμούλκησης, έως 2,5 τόνους, ανάλογα με την έκδοση. Στην Ελλάδα διατίθεται με τον κινητήρα 2.0 TDI 142 kW. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025, οι εκδόσεις 4×4 αντιστοιχούσαν στο 39% των ταξινομήσεων Kodiaq στις χώρες της ΕΕ.

Άλλες Ευρωπαϊκές αγορές

Σε άλλες Ευρωπαϊκές το Superb 4×4, είναι διαθέσιμο σε αμάξωμα liftback και estate, συνδυάζει άνεση μεγάλων αποστάσεων με υψηλή σταθερότητα σε κάθε καιρό, προσφερόμενο με κινητήρες 2.0 TDI 142 kW και 2.0 TSI 195 kW. Το 29% των παραδόσεων Superb το 2025 αφορούσε τετρακίνητες εκδόσεις.

Το Octavia 4×4, διατίθεται αποκλειστικά με κινητήρα 2.0 TSI 150 kW και διατηρεί τον πρακτικό χαρακτήρα του best seller της μάρκας. Το Karoq στην 4×4 έκδοση είναι διαθέσιμο με κινητήρες 2.0 TSI 140 kW και 2.0 TDI 110 kW, ενσωματώνει στάνταρ Off-road mode και Hill Descent Assist, ενισχύοντας τον περιπετειώδη χαρακτήρα του compact SUV.

Από το 2020, η Skoda έχει παραδώσει περισσότερα από 110.000 αμιγώς ηλεκτρικά τετρακίνητα οχήματα, ενώ το 2025 οι συνολικές παγκόσμιες παραδόσεις 4×4 ανήλθαν σε 125.895 μονάδες. Η τετρακίνηση αποτελεί διαχρονικά ισχυρό πυλώνα της μάρκας, με ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση σε αγορές με απαιτητικές κλιματικές συνθήκες, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευελιξία παραμένουν βασικές προτεραιότητες για τους σύγχρονους οδηγούς.