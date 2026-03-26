Skoda: Νέα αναβάθμιση για Elroq και Enyaq

Η Skoda επιταχύνει τη δυναμική της στην ηλεκτροκίνηση, παρουσιάζοντας ουσιαστικές αναβαθμίσεις για τα Elroq και Enyaq. Σε μια περίοδο όπου η Skoda αναδείχθηκε το 2025 ως η 3η πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη, τα δύο μοντέλα εξελίσσονται με στοχευμένες παρεμβάσεις που ενισχύουν την τεχνολογία, την άνεση και – κυρίως – την καθημερινή χρηστικότητα.

Οι νέες αναβαθμίσεις έρχονται να ενισχύσουν περαιτέρω αυτή τη δυναμική, με σταδιακή εφαρμογή από τα μέσα του 2026.

Αναβαθμισμένο infotainment και ενισχυμένη συνδεσιμότητα

Τα Elroq και Enyaq αποκτούν νέο infotainment βασισμένο σε Android, με πλήρως ανασχεδιασμένο περιβάλλον χρήσης. Η αρχική οθόνη γίνεται πιο καθαρή και λειτουργική, με διάταξη grid, δυνατότητα favourites και βελτιωμένη αναζήτηση, προσφέροντας πιο γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες, με έμφαση στην απλότητα χρήσης και την άμεση εξυπηρέτηση του οδηγού στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, το νέο in-car app store εμπλουτίζει την εμπειρία με εφαρμογές όπως Spotify και YouTube, αλλά και επιλογές ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και καθημερινής χρήσης, αναβαθμίζοντας συνολικά την ψηφιακή εμπειρία.

Digital key για πρώτη φορά σε μοντέλα Skoda

Για πρώτη φορά, η Skoda εισάγει digital key, επιτρέποντας στον οδηγό να ξεκλειδώνει, να κλειδώνει και να εκκινεί το όχημα μέσω smartphone. Μέσω της εφαρμογής MySkoda, η πρόσβαση μπορεί να κοινοποιηθεί εύκολα και σε άλλα άτομα, όπως μέλη της οικογένειας, ενισχύοντας την ευελιξία και την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Νέα δεδομένα για Powerpass και Plug & Charge

Η υπηρεσία φόρτισης Powerpass ενσωματώνεται πλήρως στο σύστημα πλοήγησης, προσφέροντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τιμές, αξιολογήσεις και διαθεσιμότητα σταθμών φόρτισης. Οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν παρόχους, να δημιουργούν λίστες προτιμήσεων και να διαχειρίζονται τη φόρτιση απευθείας από την οθόνη του οχήματος.

Σήμερα, μέσω του Powerpass είναι διαθέσιμα περίπου 1.000.000 σημεία φόρτισης σε 28 ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, το Plug & Charge επεκτείνεται και σε συμβατά οικιακά wallboxes, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία φόρτισης.

Αναλυτικά δεδομένα οδήγησης στην εφαρμογή MySkoda

Η εφαρμογή MySkoda προσφέρει πιο αναλυτική εικόνα της χρήσης του οχήματος, με δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας και πλήρες ιστορικό φόρτισης. Παράλληλα, η ψηφιακή βοηθός Laura υποστηρίζει τον σχεδιασμό διαδρομών, συνδυάζοντας σημεία ενδιαφέροντος με τις απαραίτητες στάσεις φόρτισης. Η εμπειρία γίνεται πιο απλή και ολοκληρωμένη, με δυνατότητα συγχρονισμού προορισμών μεταξύ οχήματος και εφαρμογής.

V2L και one-pedal driving

Η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) επιτρέπει στο όχημα να λειτουργεί ως πηγή ενέργειας για εξωτερικές συσκευές, καλύπτοντας ανάγκες όπως camping ή χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού. Παράλληλα, το one-pedal driving αναβαθμίζεται, επιτρέποντας στο όχημα να επιβραδύνει έως πλήρη ακινητοποίηση χωρίς χρήση φρένου. Τα επίπεδα ανάκτησης ρυθμίζονται εύκολα μέσω infotainment ή paddles στο τιμόνι, καθιστώντας την οδήγηση πιο ξεκούραστη στην πόλη και πιο πρακτική σε κάθε διαδρομή.

Νέα Simply Clever στοιχεία με πρακτικό και τεχνολογικό αποτύπωμα

Τα Elroq και Enyaq αποκτούν frunk 21 λίτρων κάτω από το εμπρός καπό, προσφέροντας επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Το αναβαθμισμένο Phone Box υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση έως 25W, ενώ οι θύρες USB-C παρέχουν ισχύ έως 45W εμπρός και πίσω. Η νέα εφαρμογή Tips στο infotainment βοηθά τον οδηγό να αξιοποιεί πλήρως τις λειτουργίες του οχήματος, ενισχύοντας την καθημερινή ευκολία χρήσης.

Travel Assist 3.0 για ακόμη πιο προηγμένη υποστήριξη στην καθημερινή οδήγηση

Το Travel Assist 3.0 αναβαθμίζεται συνολικά, με πιο ακριβή λειτουργία διατήρησης λωρίδας και ομαλότερο έλεγχο ταχύτητας. Το Assisted Lane Change γίνεται πιο αποτελεσματικό, ενώ το Emergency Assist μπορεί πλέον να κατευθύνει το όχημα σε λωρίδα έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οδηγού. Οι νέοι αισθητήρες και τα αναβαθμισμένα radar ενισχύουν τη συνολική ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία.

Εσωτερική κάμερα, νέα radar και εξελιγμένη διαχείριση φωτισμού

Η προσθήκη νέας εσωτερικής κάμερας επιτρέπει πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της προσοχής του οδηγού, ενώ τα νέα radar ενισχύουν την ασφάλεια σε διασταυρώσεις με περιορισμένη ορατότητα. Παράλληλα, το σύστημα φωτισμού προσαρμόζεται καλύτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ενεργοποιώντας τα πίσω φώτα όταν απαιτείται.

Μπαταρίες LFP για τις εισαγωγικές εκδόσεις

Οι εκδόσεις Elroq 60 και Enyaq 60 θα εξοπλίζονται με μπαταρίες LFP, προσφέροντας αυξημένη διάρκεια ζωής, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία στη φόρτιση. Η τεχνολογία αυτή ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα των μοντέλων και ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης.

Η πορεία των Elroq και Enyaq

Το Elroq επιβεβαιώνει τη δυναμική του από το πρώτο πλήρες έτος παρουσίας του, με περισσότερες από 112.000 μονάδες παραγωγής και πάνω από 150.000 παραγγελίες, καταγράφοντας ισχυρή και σταθερά ανοδική παρουσία σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Τον Ιανουάριο του 2026 αναδείχθηκε το πιο εμπορικό ηλεκτρικό μοντέλο στην Ευρώπη, ξεπερνώντας τις 8.000 πωλήσεις, ενώ διατήρησε ισχυρό momentum στη Γερμανία, όπου ήταν το κορυφαίο EV τόσο τον Ιανουάριο όσο και τον Φεβρουάριο του 2026, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως μία από τις πιο δυναμικές προτάσεις της κατηγορίας.

Το Enyaq αποτελεί βασικό πυλώνα της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda, με περισσότερες από 300.000 παραδόσεις από την έναρξη παραγωγής του και σταθερά υψηλή ζήτηση στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, ενισχύοντας διαχρονικά την παρουσία της μάρκας στην ηλεκτροκίνηση.