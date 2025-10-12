Νέο Skoda Elroq: Ηλεκτροκίνηση για την καθημερινότητα

Στο πλαίσιο του «Μήνα Ηλεκτροκίνησης Skoda», το Skoda Elroq αποδεικνύει ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι προσιτή και ταυτόχρονα πρακτική, δυναμική και γεμάτη στυλ. Για τους νέους που αναζητούν καινοτομία, για τις οικογένειες που ζητούν ασφάλεια και άνεση και για όσους θέλουν να τα έχουν όλα – το Elroq είναι το κορυφαίο compact SUV που φέρνει την καθημερινότητα πιο κοντά στο μέλλον της αυτοκίνισης.

Lifestyle με ταυτότητα

Το Elroq δεν είναι απλώς ένα ακόμη SUV, είναι η επιλογή για όσους θέλουν να οδηγήσουν με προσωπικότητα. Με βιώσιμα υλικά στο εσωτερικό, ευέλικτη σχεδίαση και έξυπνες λύσεις Simply Clever, το Elroq εκφράζει την ισορροπία ανάμεσα στο στυλ, την πρακτικότητα και τη βιωσιμότητα.

Καινοτομία με ουσία

Αυτονομία και φόρτιση χωρίς συμβιβασμούς: με μπαταρίες έως 84 kWh, το Elroq φτάνει σε αυτονομία πάνω από 570 χιλιόμετρα WLTP, ενώ η ταχυφόρτιση γεμίζει την μπαταρία από 10% σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα.

Ασφάλεια που εμπνέει σιγουριά: συστήματα όπως Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Traffic Assist και Emergency Assist φροντίζουν για κάθε διαδρομή.

Νέα σχεδιαστική γλώσσα: Η Modern Solid σχεδίαση δημιουργεί μια ξεχωριστή premium εικόνα που δεν περνά απαρατήρητη.

Χώρος για όλα: με πορτ-μπαγκάζ 470 λίτρων (ή έως 1.580 λίτρα με αναδιπλωμένα καθίσματα), το Elroq χωράει κάθε ρόλο της ζωής – από city lifestyle ως οικογενειακές αποδράσεις.

Σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία: κεντρική οθόνη αφής 13 ιντσών, ψηφιακό cockpit και connected υπηρεσίες που κάνουν την τεχνολογία κομμάτι της καθημερινότητας.

Το μέλλον, σήμερα

Το Elroq συμπληρώνει τη γκάμα των ηλεκτρικών SUV της Skoda, δίπλα στο νέο Enyaq, και φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά στην καθημερινή ζωή. Είναι ήδη εδώ, και είναι η απόδειξη ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι ταυτόχρονα προσιτή, δυναμική και γεμάτη στυλ.