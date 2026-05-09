Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τον Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο «ΔΕΗ Tour of Hellas»

Στους ρυθμούς του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος «ΔΕΗ Tour of Hellas 2026» κινείται η Αθήνα, καθώς, αύριο Κυριακή, η πρωτεύουσα φιλοξενεί τον μεγάλο τερματισμό της διοργάνωσης στην πλατεία Συντάγματος.



Το κέντρο της πόλης θα μετατραπεί σε μια μεγάλη γιορτή ποδηλασίας, μουσικής αλλά και διαφόρων δράσεων για όλες τις ηλικίες, ενώ σε ισχύ τίθενται και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.



Για τρίτη χρονιά η Αθήνα υποδέχεται τον εντυπωσιακό επίλογο της διοργάνωσης, με το 5ο Ετάπ της διαδρομής Πειραιάς – Αθήνα να συγκεντρώνει τα βλέμματα φίλων του αθλητισμού και όχι μόνο.



Η τελευταία ημέρα του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 είναι αφιερωμένη στην Αττική, με τους αθλητές να ξεκινούν από τον Πειραιά, να διασχίζουν την παραλιακή ζώνη και περιοχές της νότιας και ανατολικής Αττικής και να καταλήγουν στο κέντρο της Αθήνας, σε ένα θεαματικό φινάλε μπροστά από το Σύνταγμα.



Οι ποδηλάτες αναμένεται να εισέλθουν στα όρια του Δήμου Αθηναίων περίπου στις 13:25, από την οδό Αθανασίου Διάκου. Η αγωνιστική διαδρομή θα περάσει από κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπως η λεωφόρος Συγγρού, η Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Πατησίων, η Ακαδημίας, η Βασιλίσσης Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, προσφέροντας υψηλού επιπέδου αγωνιστικό θέαμα στους θεατές.



Ο τερματισμός του 5ου Ετάπ θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 14:00 στην οδό Αμαλίας, στο ύψος της πλατείας Συντάγματος και του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι απονομές στους νικητές.

Συναυλία και γιορτινό κλίμα στο Σύνταγμα

Μετά την ολοκλήρωση του αγωνιστικού μέρους, η πλατεία Συντάγματος θα φιλοξενήσει τη μεγάλη συναυλία «Ride the Beat», με γνωστά ονόματα της μουσικής σκηνής.

Στη σκηνή θα εμφανιστούν οι Stavento, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία, Kira May Cry, ο DJ Νίκος Μάρκογλου και η Μαρία Φραγκάκη, σε μια βραδιά με μουσική, ψυχαγωγία και εορταστική ατμόσφαιρα για όλες τις ηλικίες.

Παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Από τις 10:30 το πρωί, στα ΔΕΗ Fan Zones της πλατείας Συντάγματος θα πραγματοποιηθούν πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά, οικογένειες και φίλους του ποδηλάτου.



Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δοκιμές e-bikes, διαδραστικά παιχνίδια, εκπαιδευτικές δράσεις για την οδική ασφάλεια, σεμινάρια συντήρησης ποδηλάτου, δράσεις πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αλλά και κληρώσεις με δώρα.

Ποδηλατοβόλτα πολιτών στους δρόμους του αγώνα

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχει η «Ποδηλατοβόλτα ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 – Ride Athens Circuit», στην οποία θα συμμετάσχουν πολίτες και ποδηλατικοί σύλλογοι.



Οι συμμετέχοντες θα ποδηλατήσουν στους ίδιους δρόμους όπου λίγες ώρες αργότερα θα αγωνιστούν οι επαγγελματίες αθλητές, ζώντας από κοντά την εμπειρία του μεγάλου τερματισμού.



Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στην πλατεία Συντάγματος από τις 09:30 έως τις 11:00, ενώ η εκκίνηση θα δοθεί στις 12:00 για μια διαδρομή 6,5 χιλιομέτρων. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους άνω των 10 ετών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Λόγω της διεξαγωγής του αγώνα, θα εφαρμοστούν σταδιακές και πλήρεις διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από τις 06:00 έως τις 16:00 σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.



Οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα επηρεάσουν, μεταξύ άλλων, τις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Συγγρού και Βουλιαγμένης, καθώς και τις οδούς Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Πατησίων, Αρδηττού και Καλλιρρόης.



Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και να ακολουθούν τις σχετικές υποδείξεις για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης.