Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του μετρό - Πώς αλλάζουν τα δρομολόγια Κυριακή και Δευτέρα

Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του μετρό Αθήνας φέρνουν οι νυχτερινές εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στη Γραμμή 2, προκαλώντας τροποποιήσεις στη διέλευση των συρμών και πρόωρο κλείσιμο σταθμών.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, αύριο, Κυριακή (3/5) και τη Δευτέρα, (4/5), στο τμήμα από Αττική έως Πανεπιστήμιο, οι σταθμοί θα κλείσουν στις 21:40, δηλαδή περίπου δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο.

Οι παρεμβάσεις αφορούν έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάσταση δικτύου 5G.

Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Το πρόωρο κλείσιμο αφορά τους σταθμούς:

Αττική

Σταθμός Λαρίσης

Μεταξουργείο

Ομόνοια

Πανεπιστήμιο

Σημειώνεται ότι οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμείνουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ).

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται στα τμήματα:

Ανθούπολη - Σεπόλια

Σύνταγμα - Ελληνικό

Οι τελευταίες αναχωρήσεις πριν το κλείσιμο των σταθμών θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 21:30 και 21:49, ανάλογα με τον σταθμό και την κατεύθυνση.

Εναλλακτική εξυπηρέτηση με λεωφορεία

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τίθεται σε λειτουργία η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18, που θα συνδέει το Σύνταγμα με τον Άγιος Αντώνιος.

Η γραμμή θα καλύπτει το τμήμα Σεπόλια - Σύνταγμα, χωρίς στάσεις στους σταθμούς Σεπόλια και Αττική, πραγματοποιώντας ενδιάμεσες στάσεις σε κομβικά σημεία της διαδρομής.

Οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα τις μετακινήσεις τους, καθώς οι αλλαγές θα επηρεάσουν σημαντικά τη βραδινή κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης.