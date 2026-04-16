Η «Ελληνικό Μετρό» για το «υγρό τσιμέντο» στην Κυψέλη: Κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης

Τέλος στη σύγχυση που προκλήθηκε στην Κυψέλη από το υλικό που πλημμύρισε δρόμους της περιοχής έδωσε η Ελληνικό Μετρό Α.Ε., διευκρινίζοντας πως δεν επρόκειτο για υγρό τσιμέντο, αλλά για εδαφικό πολφό που σχετίζεται με τις εργασίες διάνοιξης της Γραμμής 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τη διάνοιξη της σήραγγας με τον μετροπόντικα (TBM) χρησιμοποιείται ειδικός αφρός με χημικά πρόσμικτα, ο οποίος εγχέεται υπό ελεγχόμενη πίεση ώστε να εξισορροπούνται οι πιέσεις στο υπέδαφος και να προστατεύονται τα κτήρια της επιφάνειας.

Στην περίπτωση της Κυψέλης, το μείγμα του εκσκαφικού υλικού με τον αφρό διέφυγε μέσω παλιού αγωγού αποχέτευσης, κατέληξε πρώτα στην αυλή ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου και στη συνέχεια χύθηκε σε γειτονικούς δρόμους.

Η ανάδοχος κοινοπραξία προχώρησε άμεσα σε απομάκρυνση του υλικού και καθαρισμό της περιοχής, ενώ, όπως τονίζεται, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την ασφάλεια ούτε ζήτημα μόνιμης ρύπανσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/04), γύρω στις 16:00, όταν κάτοικοι είδαν υλικό που έμοιαζε με τσιμέντο να αναβλύζει από την αυλή εγκαταλελειμμένου κτηρίου στην καρδιά της Κυψέλης. Μέσα σε λίγα λεπτά, η εκροή επεκτάθηκε στο οδόστρωμα, καλύπτοντας κεντρικούς δρόμους.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στις οδούς Σοφάδων, Σκύρου και Ευβοίας, καθώς το πάχος του πολφού καθιστούσε αδύνατη την κίνηση οχημάτων, σε ορισμένα σημεία μάλιστα το ύψος του έφτανε τα 60 εκατοστά, καλύπτοντας τους τροχούς μοτοσυκλετών.

Η επίσημη ενημέρωση της Ελληνικό Μετρό ήρθε να καθησυχάσει την ανησυχία, επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο συνδέεται με τις υπόγειες εργασίες και ότι η διάνοιξη της σήραγγας στο συγκεκριμένο τμήμα της Γραμμής 4 έχει ήδη ολοκληρωθεί χωρίς κανένα πρόβλημα καθίζησης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Στις εργασίες εκσκαφής με TBM (μετροπόντικα) για την διάνοιξη της σήραγγας της Γραμμής 4, στο μέτωπο εκσκαφής, πραγματοποιείται υπό ελεγχόμενη πίεση έγχυση αφρού αποτελούμενου από ειδικά χημικά πρόσμικτα, προκειμένου κυρίως για λόγους ασφαλείας των υπερκείμενων κατασκευών, να εξισορροπηθεί η εδαφική πίεση. Με τον τρόπο αυτόν και χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε καθίζηση ολοκληρώθηκε ήδη η διάνοιξη της σήραγγας στο τμήμα της Γραμμής μεταξύ Κατεχάκη και Ευαγγελισμού.

Στην περιοχή της Κυψέλης, νωρίτερα σήμερα. παρατηρήθηκε η διαρροή μέσω παλαιού αγωγού αποχέτευσης, εδαφικού πολφού, δηλαδή μείγματος του ίδιου του εκσκαπτόμενου υλικού με εγχυνόμενο υπό πίεση αφρό, που κατέληξε στην αυλή εγκαταλελειμμένου κτιρίου και στην συνέχεια σε παρακείμενες οδούς.

Η ανάδοχος κοινοπραξία του έργου προέβη ήδη στην απομάκρυνση του υλικού αυτού και στον καθαρισμό του χώρου. Από το γεγονός αυτό δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα ασφαλείας ή μόνιμης ρύπανσης.»