Μετρό Αθήνας: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 κλείνουν νωρίτερα λόγω εργασιών
Πέντε σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας θα κλείσουν νωρίτερα σήμερα το βράδυ, λόγω τεχνικών εργασιών.
Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα κλείσουν σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, πέντε σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας, στο πλαίσιο προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, από τις 21:40 θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο.
Οι εργασίες αφορούν την αντικατάσταση σιδηροτροχιών, καθώς και την εγκατάσταση δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.
Στο ενδιάμεσο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18, η οποία τίθεται σε λειτουργία για την κάλυψη του δρομολογίου.