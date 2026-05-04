Μετρό Αθήνας: Ποιοι σταθμοί της Γραμμής 2 κλείνουν νωρίτερα λόγω εργασιών

Νωρίτερα από το συνηθισμένο θα κλείσουν σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου, πέντε σταθμοί της Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας, στο πλαίσιο προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 21:40 θα ανασταλεί η λειτουργία των σταθμών Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο.

3-4 Μαΐου: Κλείνουν νωρίτερα σταθμοί στη γραμμή 2 του Μετρό – Λειτουργία προσωρινής λεωφορειακής γραμμής https://t.co/6dmWpZ7LPD — Athens Transport Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα (@athenstransport) May 2, 2026

Οι εργασίες αφορούν την αντικατάσταση σιδηροτροχιών, καθώς και την εγκατάσταση δικτύου 5G στο μετρό της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 θα διεξάγεται στα τμήματα Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Στο ενδιάμεσο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18, η οποία τίθεται σε λειτουργία για την κάλυψη του δρομολογίου.