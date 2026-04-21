Γραμμή 2 Μετρό: Κλείνουν νωρίτερα 5 σταθμοί έως 30/4 - Τι αλλάζει στα δρομολόγια

Νέες τροποποιήσεις στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό Αθήνας φέρνουν τα συνεχιζόμενα έργα υποδομής, με αποτέλεσμα πέντε κεντρικοί σταθμοί να κλείνουν νωρίτερα έως το τέλος Απριλίου.

Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Αττική, Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, έως την Πέμπτη και εκ νέου από την Κυριακή έως και τις 30 Απριλίου.

Οι παρεμβάσεις σχετίζονται με εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση νέου δικτύου ίντερνετ 5G, στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης της γραμμής.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι πρόκειται για απαραίτητα έργα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του δικτύου.

Πώς κινούνται τα δρομολόγια

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συρμοί θα κινούνται μόνο στα τμήματα:

Ανθούπολη – Σεπόλια

Σύνταγμα – Ελληνικό

Το τμήμα Σεπόλια - Σύνταγμα δεν θα εξυπηρετείται κανονικά από το μετρό.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ18, η οποία θα καλύπτει τη διαδρομή στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η ΣΤΑΣΥ καλεί το επιβατικό κοινό να ενημερώνεται εγκαίρως για τα δρομολόγια και να προγραμματίζει έγκαιρα τις μετακινήσεις του, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις και ταλαιπωρία.