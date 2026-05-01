Αλλαγές στη Γραμμή 7 του Τραμ - Πότε τίθενται σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις

Αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 7 του Τραμ («Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά») τίθενται σε εφαρμογή από το Σάββατο (2/5), λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο.

Η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους προσωρινούς περιορισμούς που θα ισχύσουν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα.

Το Σάββατο 2/5, από τις 07:30 έως τις 12:30, τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό τη στάση «Άγιος Αλέξανδρος», ενώ θα εκτελούνται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – Άγιος Αλέξανδρος.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, από τις 21:00 έως τα μεσάνυχτα, τα δρομολόγια θα περιοριστούν έως τη στάση ΣΕΦ, λόγω εργασιών κατεδάφισης στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση.

Τι ισχύει από Κυριακή έως Τρίτη

Ανάλογες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την Κυριακή (3/5) έως και την Τρίτη (5/5), από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Κατά το διάστημα αυτό, τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, με τερματικό σταθμό το ΣΕΦ.

Οι αλλαγές σχετίζονται με τις ίδιες εργασίες κατεδάφισης, αλλά και με έργα της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Παρατάσεις των ρυθμίσεων έως τις 10 Μαΐου

Από την Τετάρτη (6/5) έως και την Κυριακή (10/5), η γραμμή θα λειτουργεί επίσης με τερματικό το ΣΕΦ, κατά τις ώρες 21:00 έως 00:00. Οι περιορισμοί συνδέονται με τη συνέχιση των εργασιών στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, με τη ΣΤΑΣΥ να επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις είναι προσωρινές και αποσκοπούν στην ασφαλή εκτέλεση των έργων.